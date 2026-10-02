🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Neue Haut für den Herbst

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    3 unverzichtbare Pflegelösungen zu exklusiven Amazon-Sonderpreisen

    BERLIN, 2. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- COSRX, die weltweit beliebte koreanische Hautpflegemarke, die für ihre wirksamen, auf Inhaltsstoffe ausgerichteten Lösungen bekannt ist, bietet bei den Amazon UK Prime Big Deal Days, die nur zwei Tage lang vom 6. bis 7. Oktober stattfinden, Rabatte von bis zu 56 % auf ihre beliebtesten Hautpflegeprodukte.

    COSRX Amazon Prime Big Deal Days: Up to 60% Off Skincare Essentials

    Wenn die Temperaturen sinken und sich die Hautpflege im Herbst ändert, benötigt die Haut zusätzliche Feuchtigkeit und Schutz für ihre Hautbarriere. Um sich auf die bevorstehenden kälteren Monate vorzubereiten, präsentiert COSRX während der Prime Big Deal Days die Aktion „Autumn Skin Reset".

    Ganz gleich, ob Ihre Haut einen Feuchtigkeitsschub benötigt, Sie sich langfristig auf die Erhaltung der Hautgesundheit konzentrieren möchten oder zusätzliche Unterstützung für die Hautbarriere sowie täglichen Schutz suchen – entdecken Sie die drei unten aufgeführten Auswahlen, um die Pflege zu finden, die am besten zu Ihren Bedürfnissen passt.

    Die RESET-Behandlung: Feuchtigkeit und Ausstrahlung wiederherstellen

    • Bis zu 60 % Rabatt | Schneckenmucin, um die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen

    Bei kälterem, trockenerem Wetter benötigt die Haut oft mehr Feuchtigkeit, weshalb der Herbst der ideale Zeitpunkt ist, um wieder mehr Wert auf Feuchtigkeit und Strahlkraft zu legen. Das legendäre Advanced Snail Mucin Duo von COSRX wurde entwickelt, um den Feuchtigkeitsgehalt der Haut wieder aufzufüllen und ihre natürliche Ausstrahlung in zwei einfachen Schritten zu verstärken.

    Die Advanced Snail 96 Mucin Power Essence (10,00 €, 60 % Rabatt) enthält 96 % Schneckensekretfiltrat und versorgt die Haut mit einem schwerelosen Feuchtigkeitsschub und einem glasartigen Glanz. Die Advanced Snail 92 All-in-one-Creme (10,99 €, 58 % Rabatt) versorgt die Haut anschließend mit reichhaltiger Feuchtigkeit und bindet diese, damit die Haut den ganzen Tag über sichtbar prall, glatt und strahlend bleibt.

    Die SKIN-LONGEVITY-Behandlung: Peptide für eine Routine für langanhaltende Hautgesundheit

    • Bis zu 44 % Rabatt | Denken Sie über die Saison hinaus – mit Peptidpflege

    Abgesehen von der Bewältigung unmittelbarer saisonaler Probleme kann der Herbst auch eine Gelegenheit sein, einen längerfristigen Ansatz bei der Hautpflege zu verfolgen. Die Peptid-Behandlung von COSRX konzentriert sich auf langanhaltende Hautgesundheit und umfasst eine konsequente, gezielte Pflege, die langfristig zu strafferer, glatterer und gesund aussehender Haut beiträgt.

    Seite 1 von 3 





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Neue Haut für den Herbst 3 unverzichtbare Pflegelösungen zu exklusiven Amazon-Sonderpreisen BERLIN, 2. Oktober 2026 /PRNewswire/ - COSRX, die weltweit beliebte koreanische Hautpflegemarke, die für ihre wirksamen, auf Inhaltsstoffe ausgerichteten Lösungen bekannt ist, bietet bei den Amazon UK Prime Big Deal Days, die nur zwei Tage lang vom …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     