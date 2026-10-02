3 unverzichtbare Pflegelösungen zu exklusiven Amazon-Sonderpreisen

BERLIN, 2. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- COSRX, die weltweit beliebte koreanische Hautpflegemarke, die für ihre wirksamen, auf Inhaltsstoffe ausgerichteten Lösungen bekannt ist, bietet bei den Amazon UK Prime Big Deal Days, die nur zwei Tage lang vom 6. bis 7. Oktober stattfinden, Rabatte von bis zu 56 % auf ihre beliebtesten Hautpflegeprodukte.

Wenn die Temperaturen sinken und sich die Hautpflege im Herbst ändert, benötigt die Haut zusätzliche Feuchtigkeit und Schutz für ihre Hautbarriere. Um sich auf die bevorstehenden kälteren Monate vorzubereiten, präsentiert COSRX während der Prime Big Deal Days die Aktion „Autumn Skin Reset".

Ganz gleich, ob Ihre Haut einen Feuchtigkeitsschub benötigt, Sie sich langfristig auf die Erhaltung der Hautgesundheit konzentrieren möchten oder zusätzliche Unterstützung für die Hautbarriere sowie täglichen Schutz suchen – entdecken Sie die drei unten aufgeführten Auswahlen, um die Pflege zu finden, die am besten zu Ihren Bedürfnissen passt.

Die RESET-Behandlung: Feuchtigkeit und Ausstrahlung wiederherstellen

Bis zu 60 % Rabatt | Schneckenmucin, um die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen

Bei kälterem, trockenerem Wetter benötigt die Haut oft mehr Feuchtigkeit, weshalb der Herbst der ideale Zeitpunkt ist, um wieder mehr Wert auf Feuchtigkeit und Strahlkraft zu legen. Das legendäre Advanced Snail Mucin Duo von COSRX wurde entwickelt, um den Feuchtigkeitsgehalt der Haut wieder aufzufüllen und ihre natürliche Ausstrahlung in zwei einfachen Schritten zu verstärken.

Die Advanced Snail 96 Mucin Power Essence (10,00 €, 60 % Rabatt) enthält 96 % Schneckensekretfiltrat und versorgt die Haut mit einem schwerelosen Feuchtigkeitsschub und einem glasartigen Glanz. Die Advanced Snail 92 All-in-one-Creme (10,99 €, 58 % Rabatt) versorgt die Haut anschließend mit reichhaltiger Feuchtigkeit und bindet diese, damit die Haut den ganzen Tag über sichtbar prall, glatt und strahlend bleibt.

Die SKIN-LONGEVITY-Behandlung: Peptide für eine Routine für langanhaltende Hautgesundheit

Bis zu 44 % Rabatt | Denken Sie über die Saison hinaus – mit Peptidpflege

Abgesehen von der Bewältigung unmittelbarer saisonaler Probleme kann der Herbst auch eine Gelegenheit sein, einen längerfristigen Ansatz bei der Hautpflege zu verfolgen. Die Peptid-Behandlung von COSRX konzentriert sich auf langanhaltende Hautgesundheit und umfasst eine konsequente, gezielte Pflege, die langfristig zu strafferer, glatterer und gesund aussehender Haut beiträgt.