Gold droht zum Jahresende ein zweistelliger Schlag in die Magengrube

Der größte kurzfristige Risikofaktor ist aus Sicht der BofA ausgerechnet der Krieg im Iran. Bleiben die Energiepreise hoch, drohen neue Inflationsschübe und damit länger hohe Zinsen. Besonders kritisch wäre ein weiterer Ölpreissprung: Sollte Rohöl auf 150 US-Dollar je Barrel steigen, erwartet die Bank für 2027 nur noch einen durchschnittlichen Goldpreis von 3.500 US-Dollar. Dieses Szenario sei zwar nicht die Basisprognose, zeige aber, wie empfindlich Gold inzwischen auf einen neuen Energieschock reagieren könnte.

Die Bank of America (BofA) warnt Goldanleger vor einem schmerzhaften Rückschlag noch in diesem Jahr: Der Preis könnte im vierten Quartal bis auf 3.750 US-Dollar je Unze (rund 3.330 Euro) fallen – gut zehn Prozent unter dem jüngsten Kurs von 4.183 Dollar. Gleichzeitig hält die Bank an ihrem langfristig bullishen Szenario fest und sieht Gold 2027 zeitweise bei 5.000 Dollar. Genau dieser Spagat macht den Ausblick brisant.

Zusätzliche Gefahr kommt von der Positionierung der Anleger. Trotz des jüngsten Gegenwinds sind Investoren in physisch besicherten Gold-ETFs bislang weitgehend engagiert geblieben. Die BofA spricht von einem "recht fragilen Gleichgewicht der Marktstimmung". Kippt die Erwartung einer späteren Erholung, könnten Positionen schnell aufgelöst werden und den Preis zusätzlich nach unten drücken.

Der Markt zeigt bislang noch Widerstandskraft. Unterstützung kam von schwächeren US-Inflationsdaten: Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Federal Reserve im Oktober fiel laut CME FedWatch auf 31 Prozent, nach 45 Prozent unmittelbar zuvor und 69 Prozent eine Woche früher.

Teste SMARTBROKER+ und überzeug dich selbst Eröffne dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. Eröffne dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. → Jetzt testen

Langfristig bleibt die Bank dennoch klar bullish. Für 2027 erwartet sie im Jahresdurchschnitt 4.813 US-Dollar je Unze, im zweiten und dritten Quartal könnten die Durchschnittspreise sogar 5.000 US-Dollar erreichen. Anleger müssen sich nach Einschätzung der BofA also auf einen ungewöhnlichen Weg einstellen: erst ein möglicher Rücksetzer Richtung 3.750 US-Dollar – und danach eine neue Rekordjagd.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 4405,09 $ , was eine Steigerung von +5,04% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash! Jetzt Report kostenlos herunterladen!