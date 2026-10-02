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    Besonders beachtet!

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    Infineon Technologies Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 02.10.2026

    Die Infineon Technologies Aktie notiert am 02.10.2026 mit +4,80 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Infineon Technologies Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 02.10.2026
    Foto: doganmesut - stock.adobe.com

    Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

    Infineon Technologies Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 02.10.2026

    Anleger bei Infineon Technologies können sich heute freuen: Die Aktie legt um +4,80 % zu und notiert bei 62,84. Die Infineon Technologies Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +0,79 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +4,80 % hinzu. Setzt sich der positive Trend fort?

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    Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für Infineon Technologies-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -23,27 % hinnehmen mussten.

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    Allein seit letzter Woche ist die Infineon Technologies Aktie damit um +9,76 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,35 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +59,24 % gewonnen.

    Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,76 %
    1 Monat +13,35 %
    3 Monate -23,27 %
    1 Jahr +77,88 %
    Stand: 02.10.2026, 11:04 Uhr

    Informationen zur Infineon Technologies Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 81,91 Mrd. € wert.

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    Infineon Technologies Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26


    Im September `26 haben 12 Analysten die Infineon Technologies Aktie eingestuft.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Infineon Technologies

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,53 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +2,28 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +1,50 %. ON Semiconductor legt um +6,26 % zu NIO notiert im Plus, mit +1,65 %.

    Infineon Technologies Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Infineon Technologies Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Infineon Technologies Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Infineon Technologies

    +4,77 %
    +9,76 %
    +13,35 %
    -23,27 %
    +77,88 %
    +91,37 %
    +71,17 %
    +279,08 %
    -10,81 %
    ISIN:DE0006231004WKN:623100
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