Spritpreise in Deutschland legen nach Tankrabatt-Start wieder leicht zu
- Spritpreise steigen nach Steuersenkung erneut
- E10 kostet 2,098 Euro, Diesel 2,248 Euro je Liter
- ADAC sieht weiter Spielraum für niedrigere Preise
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Einen Tag nach der Senkung der Energiesteuer sind die Spritpreise wieder leicht gestiegen. Nach Angaben des ADAC kostete Super E10 am Freitag um 8.00 Uhr bundesweit im Durchschnitt 2,098 Euro je Liter. Das waren 3,6 Cent mehr als am Donnerstag zur gleichen Zeit. Diesel verteuerte sich um 3,9 Cent auf 2,248 Euro.
Damit fiel die Entlastung gegenüber dem Morgen des 30. September geringer aus. E10 war 10,9 Cent günstiger, Diesel 11,3 Cent. Am ersten Tag des Tankrabatts waren die Preise noch deutlich stärker gefallen: Um 8.00 Uhr hatte der ADAC gegenüber dem Vortag Rückgänge von 14,5 Cent bei E10 und 15,2 Cent bei Diesel ausgerechnet.
Im Tagesdurchschnitt lagen die Preise am Donnerstag bei 2,114 Euro für E10 und 2,262 Euro für Diesel. Damit waren sie rund 13 Cent niedriger als am Vortag.
ADAC: Weiter Spielräume für niedrigere Preise
Aus Sicht des ADAC ist die Energiesteuersenkung in den aktuellen Preisen weiterhin nicht vollständig abgebildet. "Es bestehen damit weiterhin Spielräume für niedrigere Kraftstoffpreise", teilte der Automobilclub mit. Der Steuernachlass infolge des Tankrabatts beträgt 16,7 Cent je Liter für Kraftstoffe, die seit dem 1. Oktober die Tanklager und Raffinerien verlassen.
Am Ölmarkt zeigte sich zuletzt kein neuer deutlicher Preisschub. Der Preis für ein Barrel Brent lag am Freitagvormittag bei rund 99,34 US-Dollar. Am Donnerstag war der Ölpreis zwischenzeitlich bis auf 96,55 Dollar gefallen, anschließend aber wieder über 100 Dollar gestiegen./lig/DP/jha
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In Yemen finden heftige Kämpfe um die wichtige Bergregion Taiz statt.
Es ist aber kein unaufhaltsamer Ölschock.
An den Terminbörsen wird noch um 109 Dollar für das Barrel Brent gefeilscht. Wer jedoch wissen will, wie viel die globale Maschinerie tatsächlich für ihren Antrieb bezahlt, darf nicht auf die Bildschirme der Spekulanten schauen. Er muss an die Verladeterminals blicken.
Dort ist die Illusion längst verflogen:
Der physische Notstand: Wer heute echtes Rohöl auf ein Schiff laden will, zahlt 122 Dollar für Dated Brent, 121 Dollar für omanisches Rohöl und bis zu 131 Dollar für Murban aus den Emiraten. Eine Prämie von über 20 Dollar auf das Papier-Future zeigt: Die Lager sind leer, und Raffinerien zahlen buchstäblich jeden Preis für die sofortige Lieferung.
Der Mitteldestillat-Kollaps: Der Aufschlag für leichte Qualitäten wie Murban ist kein Zufall. Es fehlt an Diesel. US-Diesel bricht mit über 6 Dollar pro Gallone alle historischen Marken. Zusammen mit Crack-Spreads von 80 bis 90 Dollar schlägt das veredelte Fass für die Realwirtschaft mit rund 200 Dollar zu Buche.
Die Entkopplung: Die Notenbanken starren auf Termin-Indizes, während die Logistikketten, die Bagger und die Traktoren bereits mit 200-Dollar-Energie betankt werden.
Ein Finanzsystem kann Kurse über Monate mit Derivaten und 0-DTE-Strukturen glätten. Es kann aber keinen Treibstoff herbeidrucken, der nicht raffiniert wurde.
Der Ölpreisschock und der Raffinerieschock haben fusioniert. Die Differenz zwischen 109 Dollar auf dem Papier und 131 Dollar an der Pier ist das Preisschild für den Realitätsverlust der Märkte.