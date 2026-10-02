IG Group belastet Broker-Aktien mit Kurssturz

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -20,13 % und einem Kurs von 12,06 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 10:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9300 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,89EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +45,77 %/+78,57 % bedeutet.