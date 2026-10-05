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    Aktie hochgestuft

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    Target trotz erstaunlicher Rallye noch nicht am Ende?

    Die Target-Aktie hat in diesem Jahr eine beeindruckende Entwicklung hingelegt. Doch HSBC sieht noch weiteres Potenzial. Das sind die Gründe.

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    Aktie hochgestuft - Target trotz erstaunlicher Rallye noch nicht am Ende?
    Foto: Sue Ogrocki - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

    Die Target-Aktie gehört 2026 bereits zu den großen Gewinnern im US-Einzelhandel. Seit Jahresbeginn hat das Papier 66 Prozent zugelegt. Doch nach Einschätzung von HSBC ist die Erholung noch nicht ausgereizt. Die Bank stuft die Aktie von "Hold" auf "Buy" hoch und hebt das Kursziel deutlich von 125 auf 190 US-Dollar an.

    Analyst Joe Thomas sieht vor allem die überraschend robuste Umsatzentwicklung, niedrigere Belastungen durch Zölle und die laufenden Investitionen in das Filialgeschäft als mögliche Treiber.

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    Umsätze übertreffen die Erwartungen

    Besonders das zweite Quartal überzeugte HSBC. Die vergleichbaren Umsätze von Target stiegen um 3,8 Prozent, während die über die Filialen erzielten Verkäufe um 2,7 Prozent zulegten.

    Für HSBC ist das ein wichtiges Signal. Seit Jahresbeginn liegt das vergleichbare Umsatzwachstum auf Zweijahressicht bei 1,7 Prozent. Um die bisherigen Prognosen der Bank für das Gesamtjahr zu erreichen, wären in der zweiten Jahreshälfte lediglich 0,5 Prozent nötig.

    Damit könnte Target die Erwartungen von HSBC deutlich übertreffen. Besonders in den Bereichen Beauty, Lebensmittel und Getränke sowie Haushaltsartikel sieht die Bank eine spürbare Erholung.

    Milliarden-Erstattung könnte Target zusätzlich helfen

    Rückenwind kommt auch aus Washington. Nachdem der Supreme Court einen großen Teil der von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle aufgehoben hat, könnte Target nach Berechnungen von HSBC Anspruch auf eine Rückerstattung von 994 Millionen US-Dollar haben.

    Das würde dem Einzelhändler zusätzlichen finanziellen Spielraum verschaffen. Gleichzeitig arbeitet Target weiter an seinem Comeback. Das Unternehmen schärft sein Marketing und will im Rahmen seines Erholungsprogramms zusätzlich mehr als zwei Milliarden US-Dollar investieren, um das Einkaufserlebnis in den Filialen zu verbessern und wieder mehr Kunden in die Geschäfte zu locken.

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    Wall Street bleibt trotz Rallye skeptisch

    Die Einschätzung von HSBC hebt sich deutlich vom Großteil der Wall Street ab. Von 39 Analysten, die Target beobachten, stufen laut LSEG lediglich zwölf die Aktie mit "Buy" oder "Strong Buy" ein. 24 Analysten raten zum Halten, drei stufen das Papier mit "Underperform" ein.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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