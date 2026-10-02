Goldman baut seine Europa-Favoriten um: Das sind die neuen Top-Picks

Dafür fliegen Naturgy , Norsk Hydro und Smith & Nephew von der Liste. Die Bilanz nach drei Jahren fällt solide, aber unspektakulär aus: In den vergangenen zwölf Monaten schlugen 52 Prozent der Listenwerte den Stoxx 600.

Goldman Sachs baut seine Favoritenliste für Europa um. Pünktlich zum dritten Jahrestag der sogenannten Conviction List holen die Analysten vier neue Werte an Bord: den spanischen Solarparkbetreiber Solaria , den Schweizer Implantathersteller Straumann , das Immobilienportal Scout24 und den niederländischen Chemiehändler IMCD .

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Unter den Neulingen sticht Scout24 hervor. Das Kursziel liegt bei 108 Euro, die Aktie schloss Ende September bei 67 Euro. Analyst Adam Berlin setzt vor allem auf das Privatkundengeschäft, das zuletzt lahmte: Im ersten Halbjahr wuchs die Zahl privater Abonnenten nur um 3 Prozent, nach 14 Prozent im Vorjahr.

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Neue Angebote wie Kautionsbürgschaften sollen die Wende bringen. Adam Berlin traut dem Konzern zu, bis 2028 die Marke von 700.000 Privatabonnenten zu knacken, der Markt rechnet nur mit 651.000. Zudem erwartet er Aktienrückkäufe von 350 Millionen Euro in diesem und 250 Millionen Euro im kommenden Jahr. Auch eine Übernahme hält Goldman für denkbar.

Bei Solaria sieht Alberto Gandolfi eine klare Übertreibung. Spanische Gesetzespläne für Rechenzentren hatten die Aktie auf 16,41 Euro gedrückt. Der Kurs unterstelle nun halbierte Renditen ohne jedes Wachstum. Beim operativen Ergebnis für 2026 liegt Gandolfi rund 14 Prozent über dem Konsens, sein Ziel lautet 25 Euro. Neue Impulse könnte der Kapitalmarkttag am 17. November liefern.

Auch bei wallstreetONLINE waren die Papiere von Solaria kürzlich schon disktutiert worden.

Straumann wird mit dem 24-Fachen des erwarteten Gewinns bewertet, im Zehnjahresschnitt waren es 37. Goldman rechnet mit wieder anziehendem Wachstum, unter anderem weil sich die Lagerbestände in China normalisieren. Das Kursziel liegt bei 125 Franken.

IMCD schließlich soll von der Erholung der Industrie profitieren. Die Aktie kostet rund das Elffache des Gewinns für 2027, der Median der vergangenen zwölf Jahre liegt bei 22. Goldman peilt 133 Euro an.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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