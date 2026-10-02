Kontron Aktie gut behauptet +2,42 % - 02.10.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Kontron Aktie. Mit einer Performance von +2,42 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Schon gestern ging es für die Kontron Aktie um +0,39 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 21,200€. Setzt sich der positive Trend fort?

Kontron ist ein Anbieter von IoT- und Embedded-Computing-Lösungen für Industrie, Transport, Medizintechnik und Telekom. Hauptprodukte sind modulare Industrie-PCs, Edge-Computer, Steuerungen und Software/Services. Marktstellung: einer der führenden europäischen Player im Industrial-IoT. Wichtige Konkurrenten: Advantech, Siemens (Industrial PC), Beckhoff, Eurotech. USP: starke Branchenfokussierung, langzeitverfügbare, kundenspezifische Lösungen.

Obwohl sich die Kontron Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -11,04 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Kontron Aktie damit um +3,61 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,77 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Kontron -9,42 % verloren.

Kontron Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,61 % 1 Monat -4,77 % 3 Monate -11,04 % 1 Jahr -22,98 %

Informationen zur Kontron Aktie

Stand: 02.10.2026, 11:23 Uhr

Es gibt 64 Mio. Kontron Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,36 Mrd. € wert.

Kontron befindet sich nach einem schwierigen Monat in einer kritischen Bewertungsphase. Der Oktober rückt in den Fokus.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Emerson Electric, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,31 %. Rockwell Automation notiert im Minus, mit -0,76 %. Schneider Electric notiert im Plus, mit +2,37 %. Siemens legt um +0,70 % zu

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Kontron Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Kontron Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.