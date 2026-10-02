ThyssenKrupp Aktie steigt auf 14,295€ - 02.10.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die ThyssenKrupp Aktie. Mit einer Performance von +3,44 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Die ThyssenKrupp Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -4,76 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 14,295€. Was steckt hinter der heutigen Kursentwicklung?

Thyssenkrupp ist ein diversifizierter Industriekonzern mit Fokus auf Stahl, Werkstoffe, Anlagenbau, Automotive- und Marine-Technik. Hauptprodukte: Qualitätsstahl, Komponenten, Industrieanlagen, Marine- und Antriebstechnik. Marktstellung: Bedeutender europäischer Stahl- und Industriezulieferer im Umbau. Konkurrenten: ArcelorMittal, Salzgitter, Voestalpine, Siemens, GE. USP: Werkstoff-Know-how, Engineering-Tiefe, integrierte Wertschöpfung, Wasserstoff-/Grünstahl-Projekte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von ThyssenKrupp einen Gewinn von +32,58 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um -6,79 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,77 %. Im Jahr 2026 gab es für ThyssenKrupp bisher ein Plus von +50,24 %.

ThyssenKrupp Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,79 % 1 Monat -1,77 % 3 Monate +32,58 % 1 Jahr +49,41 %

? wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 02.10.2026, 11:24 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang von bis zu 15 % trotz positiver Stahlziele und mögliche Gewinnmitnahmen bzw. Umschichtungen. Diskutiert werden kurzfristige Handelsmarken um 13,95 und 15,50 €. Fundamental sehen einige einen Sum-of-the-Parts-Wert von 17,50–18,50 €: gestützt durch TKMS- und Nucera-Beteiligungen, 2,6 Mrd. € Nettofinanzguthaben sowie Potenzial der Stahlsparte mit EBITDA-Ziel von 1,2 Mrd. €. Risiken bleiben Cashflow, Restrukturierung und Stahlumbau.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,88 Mrd. € wert.

Was für eine Hausse und was für ein Dämpfer. Von Kursen unter 2 Euro im September 2024 hat sich die thyssenkrupp Aktie bis auf fast 16 Euro vervielfacht, eine der spektakulärsten Erholungen am deutschen Kurszettel, mit denen 2024 nicht viele …

So schlagen sich die Wettbewerber von ThyssenKrupp

Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,11 %. Salzgitter notiert im Plus, mit +0,88 %. voestalpine notiert im Plus, mit +1,05 %. ArcelorMittal legt um +0,49 % zu

ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der ThyssenKrupp Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur ThyssenKrupp Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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