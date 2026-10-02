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    ROUNDUP

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    MLP hebt Jahresziel an - Aktie legt zu

    Für Sie zusammengefasst
    • MLP hebt Gewinnziel für das laufende Jahr an
    • Ebit-Ziel steigt auf 110 bis 120 Millionen Euro
    • Erfolgsvergütungen stärken das Quartal deutlich
    ROUNDUP - MLP hebt Jahresziel an - Aktie legt zu
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WIESLOCH (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister MLP wird dank eines überraschend guten dritten Quartals zuversichtlicher für das laufende Jahr. Der operative Gewinn (Ebit) soll jetzt 110 bis 120 Millionen Euro erreichen, teilte das Unternehmen überraschend am Freitag in Wiesloch mit. Das sind am oberen und unteren Ende jeweils 10 Millionen mehr als bisher angepeilt. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

    Die MLP-Aktie sprang am Vormittag zeitweise um mehr als fünf Prozent ins Plus. Zuletzt gehörte sie mit einem Zuwachs von rund vier Prozent noch immer zu den stärksten Titeln im Kleinwerte-Index SDax .

    Den gewachsenen Optimismus begründete MLP mit einem deutlichen Anstieg der erfolgsabhängigen Vergütungen, den jüngsten Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und weiteren positiven Effekten aus den von dem Konzern betreuten Vermögen.

    Für das dritte Quartal nannte MLP noch keine genauen Zahlen. Der operative Gewinn dürfte dank erheblich höherer erfolgsabhängiger Vergütungen jedoch "deutlich" über dem Vorjahreswert von 18,3 Millionen Euro liegen.

    Erfolgsabhängige Vergütungen fallen für die Wertentwicklung von Geldanlagen im Vermögensmanagement an und schlagen zum großen Teil aufs Ergebnis durch. Im dritten Quartal lag der Umsatzeffekt der erfolgsabhängigen Vergütungen bei MLP den Angaben zufolge bei rund 21 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte der Betrag nur bei 2,8 Millionen Euro gelegen.

    Die vollständigen Quartalszahlen will MLP wie geplant am 12. November veröffentlichen./stw/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MLP Aktie

    Die MLP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,83 % und einem Kurs von 10,30 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 11:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MLP Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    MLP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,600EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +7,84 %/-21,57 % bedeutet.





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