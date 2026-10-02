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    AKTIEN IM FOKUS

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    Technologiesektor auf Weg zu neuen Jahreshochs

    Für Sie zusammengefasst
    • Techsektor steigt weiter in Richtung der Jahreshochs
    • KI-Boom und Microns Zahlen stützen Chipwerte
    • Infineon profitiert von höheren Preisen und Autoaufschwung
    AKTIEN IM FOKUS - Technologiesektor auf Weg zu neuen Jahreshochs
    Foto: Arne Dedert - DPA

    AMSTERDAM/FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die relative Stärke des Technologiesektors hat sich am Freitag fortgesetzt. Der Stoxx 600 Technology setzte seinen Mitte September begonnenen kurzfristigen Aufwärtstrend fort und notierte zuletzt in Schlagweite der Jahreshochs aus dem Juni. Taktgeber waren dabei die Halbleiteraktien, allen voran das Schwergewicht ASML mit 2,3 Prozent Aufschlag. Aber auch STMicroelectronics und Infineon waren sehr gefragt.

    Die Halbleiterbranche hatte auf ihrem Weg nach oben zuletzt auch von den Zahlen und dem Ausblick des US-Halbleiterherstellers Micron profitiert. Die Aussichten zeugten von dem ungebrochenen Boom im Bereich der Künstlichen Intelligenz, der den Halbleiterunternehmen hohe Nachfrage beschert. "Der US-Speicherchiphersteller hat im vergangenen Quartal rund 38 Milliarden Dollar Gewinn nach Steuern erzielt", merkte Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets dazu an. "Eine Größenordnung, die kein deutsches Unternehmen in einem Quartal erreicht und die selbst die Jahresgewinne großer deutscher Konzerne übertrifft."

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    Angesichts der guten Aussichten relativieren sich die Bewertungen. "Auf Basis der erwarteten Gewinne der kommenden zwölf Monate wirken viele KI-Aktien moderat bewertet", schrieb Jochen Stanzl, Marktanalyst der Consorsbank, diese Woche. "Gemessen an den bereits erzielten Gewinnen sind sie dagegen teuer." Deswegen seien die Wachstumserwartungen von Micron so wichtig gewesen. "Aufgrund seiner exponierten Position in der KI-Lieferkette werden Microns Zahlen ein Votum darüber sein, wie die Stimmung im gesamten KI-Sektor für den Rest der Woche ausfallen wird", hatte Stanzl vor den Zahlen der Amerikaner prognostiziert.

    Zu Infineon, die mit 5,4 Prozent Aufschlag auffallend stark waren, äußerte sich ein Experte des Investmenthauses Jefferies zuversichtlich. Das Unternehmen dürfte im kommenden Jahr von steigenden Preisen profitieren. Hier habe Infineon mehr Spielraum nach oben als seine Wettbewerber. Hinzu kämen positive Signale der Autobranche, deren zyklische Erholung sich beschleunigen und dem Zulieferer Rückenwind geben könnten. Vor diesem Hintergrund erscheine der Ausblick von Infineon eher konservativ.

    Die relative Stärke des Technologiesektors zeigt sich auch an den US-Börsen, wo die branchenlastige Nasdaq 100 zuletzt Rekordniveau erreichte, während der Dow Jones Industrial seit Anfang August im Abwärtstrend steckt./mf/tih/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,67 % und einem Kurs von 62,76 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Micron Technology zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,5300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.495,00USD. Von den letzten 7 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.100,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.625,00USD was eine Bandbreite von +11,51 %/+64,72 % bedeutet.





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