Daten der Phase-III-Studie zu Olatorepatid, Hansohs dualem, biased GLP-1/GIP-Agonisten, auf der EASD-Tagung vorgestellt

Die Ergebnisse zeigen, dass Olatorepatid eine erhebliche Wirksamkeit bei der Gewichtsabnahme und eine gute Verträglichkeit im Magen-Darm-Trakt aufweist: Wirksamkeit bei der Gewichtsabnahme: In der 15-mg-Olatorepatid-Gruppe wurde in Woche 48 ein durchschnittlicher Gewichtsverlust von 19,3 % erreicht, wobei kein Plateau bei der Gewichtsabnahme beobachtet wurde; Verringerung des Taillenumfangs: In der 15-mg-Olatorepatid-Gruppe wurde eine durchschnittliche Verringerung des Taillenumfangs um 16,0 cm beobachtet; geringe Häufigkeit gastrointestinaler unerwünschter Ereignisse: Übelkeit 7,8 %; Erbrechen 4,9 %. [1]

MAILAND, 2. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Vom 28. September bis zum 2. Oktober 2026 findet in Mailand, Italien, die Jahrestagung der Europäischen Vereinigung für die Erforschung von Diabetes (EASD) statt. Olatorepatid (HS-20094), ein von Hansoh Pharma selbst entwickelter dualer Agonist der Rezeptoren für Glucagon-ähnliches Peptid-1 (GLP-1) und Glucose-abhängiges insulinotropes Polypeptid, wurde im Rahmen einer mündlichen Präsentation als „Late-breaking Abstract" (LBA) vorgestellt, in der die Ergebnisse der chinesischen Phase Ⅲ-Studie zur Gewichtsregulierung (LIGHTEN) vorgestellt wurden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

LIGHTEN ist eine multizentrische, randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase-III-Studie, die an chinesischen Erwachsenen mit Übergewicht oder Adipositas durchgeführt wurde und an der insgesamt 604 Teilnehmer teilnahmen. Teilnahmeberechtigt waren Teilnehmer mit einem BMI (Body-Mass-Index) von ≥ 28 kg/m² oder einem BMI von 24–28 kg/m² in Verbindung mit mindestens einer gewichtsbedingten Begleiterkrankung. Die Teilnehmer wurden im Verhältnis 1:1:1:1 randomisiert und erhielten 48 Wochen lang einmal wöchentlich subkutane Injektionen mit 5 mg, 10 mg oder 15 mg Olatorepatide bzw. Placebo. Die gemeinsamen primären Endpunkte waren die prozentuale Veränderung des Körpergewichts gegenüber dem Ausgangswert nach 48 Wochen und der Anteil der Teilnehmer, die einen Gewichtsverlust von ≥ 5 % erreichten. Insgesamt schlossen 90,1 % der Teilnehmer den gesamten 48-wöchigen Behandlungszeitraum ab.

Die Studienergebnisse zeigten, dass unter dem Wirksamkeits-Estimanden die durchschnittliche Gewichtsabnahme in Woche 48 in den Gruppen mit 5 mg, 10 mg bzw. 15 mg Olatorepatid −12,5 %, −17,5 % und −19,3 % betrug, verglichen mit −2,7 % in der Placebo-Gruppe. Gemessen am Behandlungsschema-Estimanden betrug die durchschnittliche Gewichtsabnahme in den drei Olatorepatid-Dosierungsgruppen −11,8 %, −17,0 % bzw. −18,7 %, gegenüber −2,5 % in der Placebo-Gruppe. Alle Unterschiede zwischen den Gruppen waren statistisch signifikant (P < 0.0001).

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