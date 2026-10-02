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    Gunvor wird Centalion

    Gunvor wird Centalion
    Foto: adobe.stock.com

    Unternehmen verlegt seinen Hauptsitz nach Singapur; Partnerschaft bestätigt Centalion als neue globale Marke

    GENF, 2. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die Partner als Eigentümer der Gunvor Group Ltd (das «Unternehmen») haben beschlossen, den Firmennamen in Centalion Group Ltd zu ändern, um damit die Weiterentwicklung des Unternehmens unter der neuen partnerschaftlichen Eigentümerstruktur, neuem Führungsmodell und neuen strategischen Perspektiven für die Zukunft zum Ausdruck zu bringen. Das Unternehmen gibt gleichzeitig seine Absicht bekannt, seinen Hauptsitz von Zypern nach Singapur zu verlegen.

    Centalion Chairman & CEO Gary Pedersen.

    «Der Name Centalion steht für das, was uns auszeichnet: ein Team, das sich auf dem globalen Energiemarkt gemeinsam weiterentwickelt», so Gary Pedersen, Chairman und CEO bei Centalion. «Wir gehen diesen Schritt aus einer Position der Stärke heraus. Gemeinsam haben wir eine disziplinierte, unternehmerisch handelnde Firma geschaffen, die unsere Position unter den führenden physischen Händlern für Energie und Metalle weiter festigt. Singapur und unsere neue Identität bilden nun das nächste Kapitel dieser Geschichte.»

    Die geplante Verlegung des Hauptsitzes des Unternehmens nach Singapur, wo es seit 2006 bereits durchgehend vertreten ist, wird durch die gut etablierten rechtlichen und geschäftlichen Rahmenbedingungen des Landes, seine starke Infrastruktur in Sachen Finanzen und Handel sowie durch die dort vorhandene internationale Wirtschaftsgemeinschaft gestützt. Neben Singapur bleiben die weiteren Handelsniederlassungen von Centalion im schweizerischen Genf und in Houston (Texas, USA), wo der Chairman und CEO des Unternehmens ansässig ist, bestehen.

    Zusätzlich zur beabsichtigten Verlegung des Hauptsitzes gibt sich das Unternehmen eine neue Identität und bringt dies über einen neuen Namen zum Ausdruck: Centalion. Die Namensänderung bildet den nächsten Schritt im Rahmen der natürlichen und konsequenten Weiterentwicklung des Unternehmens seit dem Abschluss des Management-Buyouts im Dezember 2025. So werden zudem die Handelsaktivitäten des Unternehmens im Energiesektor gestärkt – darunter Rohöl, raffinierte Produkte, Erdgas und LNG, Strom- und Batteriespeicherung, Biokraftstoffe und CO2-Emissionsrechte – ergänzt durch zunehmende Handelsaktivitäten im Bereich Metalle und Mineralien sowie ein bedeutendes internationales Schifffahrtsgeschäft. Das Unternehmen baut zunehmend auch seine Aktivitäten als Investmentpartner für die Gas- und Strominfrastruktur in verschiedensten Regionen weltweit deutlich aus.

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