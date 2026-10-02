Dividendenkracher mit +10,35 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

Jackson Financial Incorporation Registered (A) gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,13 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +10,35 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 4,89 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Jackson Financial Incorporation Registered (A) investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +417,12 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Jackson Financial Incorporation Registered (A) verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +3,13 % Dividendenrendite bietet Jackson Financial Incorporation Registered (A) ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +10,35 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Jackson Financial Incorporation Registered (A) für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,13 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 4,89. Jackson Financial Incorporation Registered (A) weist eine Marktkapitalisierung von 7,78 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,13 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Jackson Financial Inc. ist ein führender Anbieter von Rentenversicherungen in den USA, bekannt für innovative Produkte und starke Marktpräsenz.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Jackson Financial Incorporation Registered (A) konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +10,35 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

Jackson Financial Incorporation Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.10.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Jackson Financial Incorporation Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -0,35 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Beispielrechnung für 12.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,13 %, eine Investition von etwa 383.387€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 3,60 +12,50 % +3,13 % 2025 3,20 +14,29 % +3,57 % 2024 2,80 +12,90 % +3,66 % 2023 2,48 +12,73 % +6,54 % 2022 2,20 0,00 % +6,12 %

Warum Jackson Financial Incorporation Registered (A) für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,13 %

Stetiges Dividendenwachstum: +10,35 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 4,89

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 31.949 € 3.000 € 95.847 € 6.000 € 191.694 € 12.000 € 383.387 €

Jackson Financial Incorporation Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,48 % 1 Monat -3,00 % 3 Monate +25,52 % 1 Jahr +33,36 %

Informationen zur Jackson Financial Incorporation Registered (A) Aktie

Es gibt 68 Mio. Jackson Financial Incorporation Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,78 Mrd. € wert.

Jackson Financial Incorporation Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Jackson Financial Incorporation Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Jackson Financial Incorporation Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.