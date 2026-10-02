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    ANALYSE-FLASH

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS senkt Ziel für Nike auf 34 Dollar - 'Neutral'

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS senkt Nikes Kursziel von 42 auf 34 US-Dollar
    • Erwartungen könnten weiter sinken und Nike belasten
    • Nach Kursrückgang sieht UBS Nike nicht als Kauf
    ANALYSE-FLASH - UBS senkt Ziel für Nike auf 34 Dollar - 'Neutral'
    Foto: Andrey - Andrey - stock.adobe.com

    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nike von 42 auf 34 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das größte Risiko sei, dass der Zyklus sinkender Markterwartungen weiterhin nicht vorüber sein könnte, schrieb Jay Sole am Freitag in seiner Reaktion auf den Quartalsbericht. Er sieht auch nach der Kurskorrektur noch keine gute Einstiegschance./rob/ag/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 02:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie

    Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,20 % und einem Kurs von 28,05 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Nike (B) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 40,00USD was eine Bandbreite von +7,51 %/+43,34 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: UBS
    Kursziel: 34 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 34,00$, was einem Rückgang von -3,27% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Nike (B) - 866993 - US6541061031

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die bevorstehenden Nike-Zahlen und Ausblicke für 2027/28. Im Fokus stehen Umsatz, EPS, Bruttomarge, Nordamerika, China und Lagerbestände. Charttechnisch werden überverkaufte Indikatoren und mögliche Erholung, aber auch Risiken bis 20–30 US-Dollar diskutiert. Die hohe Shortquote könnte positive Überraschungen verstärken. China-Produkte und Running-Wachstum gelten als Turnaround-Signale; gegenüber Adidas wird Nike als schwächer wachsend, aber teils als überverkauft bewertet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Nike (B) eingestellt.

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    dpa-AFX
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