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    Besonders beachtet!

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    HENSOLDT Aktie mit kräftigem Kursplus - 02.10.2026

    Kursbewegung von +4,21 % bei HENSOLDT am 02.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - HENSOLDT Aktie mit kräftigem Kursplus - 02.10.2026
    Foto: Ardan Fuessmann - stock.adobe.com

    HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    Aktueller Stand der HENSOLDT Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 02.10.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die HENSOLDT Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,21 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,59 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der HENSOLDT Aktie. Nach einem Plus von +1,59 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 80,75, mit einem Plus von +4,21 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in HENSOLDT investiert war, konnte einen Gewinn von +9,24 % verbuchen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um +6,24 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,62 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von HENSOLDT +5,70 % gewonnen.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,88 % geändert.

    HENSOLDT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,24 %
    1 Monat -5,62 %
    3 Monate +9,24 %
    1 Jahr -28,28 %
    Stand: 02.10.2026, 12:00 Uhr

    Informationen zur HENSOLDT Aktie

    Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,33 Mrd.EUR € wert.

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    HENSOLDT Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die HENSOLDT Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur HENSOLDT Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    HENSOLDT

    +4,39 %
    +6,24 %
    -5,54 %
    +9,36 %
    -28,34 %
    +176,94 %
    +475,59 %
    +387,35 %
    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000
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