HENSOLDT Aktie mit kräftigem Kursplus - 02.10.2026

Am heutigen Handelstag konnte die HENSOLDT Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,21 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,59 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der HENSOLDT Aktie. Nach einem Plus von +1,59 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 80,75€, mit einem Plus von +4,21 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in HENSOLDT investiert war, konnte einen Gewinn von +9,24 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um +6,24 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,62 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von HENSOLDT +5,70 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,88 % geändert.

HENSOLDT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,24 % 1 Monat -5,62 % 3 Monate +9,24 % 1 Jahr -28,28 %

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Stand: 02.10.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,33 Mrd.EUR € wert.

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Bei deutschen Rüstungswerten zeigt sich aktuell eine diskrepante Entwicklung. Renk und Rheinmetall handeln mit Verlusten, Hensoldt beweist relative Stärke.

HENSOLDT Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die HENSOLDT Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur HENSOLDT Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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