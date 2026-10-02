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    Umsatzspitzenreiter

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    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 02.10.26

    Umsatzspitzenreiter - Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 02.10.26
    Foto: Bill Sikes - dpa

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 02.10.26 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX Performance (+0,71 %) genz vorne. Gefolgt von Gold (+0,27 %), Infineon Technologies AG (+4,59 %), K+S AG (+0,99 %), Moderna Inc (+1,58 %).

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    Long
    56,45€
    Basispreis
    6,44
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    66,39€
    Basispreis
    0,46
    Ask
    × 13,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    Moderna Inc BD4CUT 0
    DAX Performance PG5X5Q 0
    DAX Performance SX72LD 0
    Palantir Technologies Inc PK16KS 0
    Gold PJ9NB9 0

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    Nvidia Corporation VK8MEL 0
    Palantir Technologies Inc VK5YE3 0
    Südzucker DY147C 0
    DAX Performance PJ7A9V 0
    Take-Two Interactive Software AG VY7YBE 0

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    STOXX Global Select Dividend 100 Price Index
    Classic
    		PM99BR 0
    SAP SE
    Cap
    		HT84A8 0
    Infineon Technologies AG
    Classic
    		PM7AMM 0
    Nordex SE
    Sonstige
    		DK1G85 0
    K+S AG
    Sonstige
    		DK06FQ 0
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    Autor
    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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    Umsatzspitzenreiter Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 02.10.26 In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 02.10.2026, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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