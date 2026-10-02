Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 02.10.26
Foto: Bill Sikes - dpa
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 02.10.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX Performance (+0,71 %) genz vorne. Gefolgt von Gold (+0,27 %), Infineon Technologies AG (+4,59 %), K+S AG (+0,99 %), Moderna Inc (+1,58 %).
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Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|Moderna Inc
|BD4CUT
|0
|DAX Performance
|PG5X5Q
|0
|DAX Performance
|SX72LD
|0
|Palantir Technologies Inc
|PK16KS
|0
|Gold
|PJ9NB9
|0
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Nvidia Corporation
|VK8MEL
|0
|Palantir Technologies Inc
|VK5YE3
|0
|Südzucker
|DY147C
|0
|DAX Performance
|PJ7A9V
|0
|Take-Two Interactive Software AG
|VY7YBE
|0
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|STOXX Global Select Dividend 100 Price Index
|
Classic
|PM99BR
|0
|SAP SE
|
Cap
|HT84A8
|0
|Infineon Technologies AG
|
Classic
|PM7AMM
|0
|Nordex SE
|
Sonstige
|DK1G85
|0
|K+S AG
|
Sonstige
|DK06FQ
|0
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