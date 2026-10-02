GOLDMAN SACHS stuft NIKE INC auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nike von 38 auf 30 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2027 habe sehr deutlich unter den Markterwartungen gelegen, schrieb Brooke Roach in der am Freitag vorliegenden Reaktion auf den Bericht zum Auftaktquartal. Die mittelfristigen Gewinnaussichten stünden im Fokus angesichts zunehmenden Drucks auf die Bereiche Nike Sportswear, Jordan Brand und das China-Geschäft. Roach kappte die Schätzungen bis ins Geschäftsjahr 2029 massiv./ag/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 21:15 / MDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,08 % und einem Kurs von 28,09EUR auf Tradegate (02. Oktober 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Brooke Roach

Analysiertes Unternehmen: NIKE INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 38

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



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