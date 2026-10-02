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    Kraftstoffpreise

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    Frankreich setzt auf gemeinsamen G7-Kurs

    Für Sie zusammengefasst
    • Macron fordert Abstimmung gegen hohe Spritpreise
    • G7 stimmen Maßnahmen ohne Exportstopps ab
    • Paris koordiniert Versorgung mit EU und IEA
    Kraftstoffpreise - Frankreich setzt auf gemeinsamen G7-Kurs
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PARIS (dpa-AFX) - Angesichts weltweit steigender Spritpreise strebt Frankreich eine stärkere internationale Abstimmung an. Präsident Emmanuel Macron sprach in der Nacht mit US-Präsident Donald Trump über die globale Energieversorgung und "die Notwendigkeit, gemeinsam gegen den Anstieg der Kraftstoffpreise vorzugehen und die weltweite Verfügbarkeit von Raffinerieprodukten sicherzustellen", wie es aus dem Élysée-Palast in Paris hieß.

    Macron betonte den Angaben nach dabei, dass die G7-Staaten ein gemeinsames Interesse daran hätten, koordiniert vorzugehen, ohne Beschränkungen der Exporte. Zuvor hatte Trump angekündigt, einen Exportstopp für Diesel zu prüfen, der auch die europäischen Länder betreffen würde.

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    Zugleich solle die Versorgung der G7-Staaten und des Weltmarktes mit Rohöl und raffinierten Erdölprodukten sichergestellt werden. Die G7 sind ein informeller Zusammenschluss wirtschaftlich starker Industrienationen, auch Deutschland gehört neben Frankreich und den USA dazu. Den Élysée-Angaben zufolge laufen auch auf europäischer Ebene Gespräche zur Koordinierung entsprechender Maßnahmen. Darüber hinaus tauschte Macron sich auch mit dem kanadischen Regierungschef Mark Carney zu dem Thema aus.

    Frankreich hat in diesem Jahr den Vorsitz der G7 inne. Nach Angaben aus dem Élysée arbeitet das Land auch mit der Internationalen Energieagentur (IEA) zusammen. Eine Videokonferenz der G7-Staats- und Regierungschefs soll demnach möglichst zeitnah stattfinden, um Maßnahmen gegen den Preisdruck zu koordinieren./vni/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie

    Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 6,546 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 11:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5124. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,33GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 47,00GBP was eine Bandbreite von -17,50 %/+10,78 % bedeutet.





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