Ölpreise fallen deutlich - Bericht über mögliche Freigabe strategischer Reserven
- Ölpreise fallen wegen möglicher Reservenfreigabe
- Länder prüfen Freigabe strategischer Ölreserven
- Hormus-Blockade verteuert Öl und schürt Inflation
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag deutlich gefallen. Nachdem sich die Notierungen im frühen Handel kaum verändert gehalten hatten, gerieten sie im Vormittagshandel durch Spekulationen auf eine Freigabe von strategischen Ölreserven kräftig unter Druck. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im Dezember fiel zuletzt um fast drei Prozent auf 99,39 US-Dollar.
Am Markt wurde auf einen Medienbericht verwiesen. Demnach prüfen europäische Länder nach Informationen von Insidern eine Freigabe strategischer Reserven, um den starken Anstieg der Kraftstoffpreise abzufedern.
Zuvor hatte die US-Regierung unter Präsident Donald Trump die Europäische Union dazu gedrängt, Dieselreserven freizugeben. Mit einer solchen Maßnahme könnten mögliche US-amerikanische Exportbeschränkungen abgewendet werden. Finanzminister Scott Bessent appellierte an die europäischen Partner, zur Linderung der weltweiten Knappheit beizutragen.
Der Iran-Krieg und die damit verbundene Blockade von Öllieferungen aus den Fördergebieten am Persischen Golf durch die Straße von Hormus haben die Ölpreise in den vergangenen Monaten immer wieder angetrieben. Seit Beginn des Jahres hat sich Rohöl der Sorte Brent mehr als 60 Prozent verteuert, was mittlerweile zu einem deutlichen Anstieg der Inflation geführt hat und Notenbanken zunehmend zu Zinserhöhungen zwingt./jkr/stk
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In Yemen finden heftige Kämpfe um die wichtige Bergregion Taiz statt.
Es ist aber kein unaufhaltsamer Ölschock.
An den Terminbörsen wird noch um 109 Dollar für das Barrel Brent gefeilscht. Wer jedoch wissen will, wie viel die globale Maschinerie tatsächlich für ihren Antrieb bezahlt, darf nicht auf die Bildschirme der Spekulanten schauen. Er muss an die Verladeterminals blicken.
Dort ist die Illusion längst verflogen:
Der physische Notstand: Wer heute echtes Rohöl auf ein Schiff laden will, zahlt 122 Dollar für Dated Brent, 121 Dollar für omanisches Rohöl und bis zu 131 Dollar für Murban aus den Emiraten. Eine Prämie von über 20 Dollar auf das Papier-Future zeigt: Die Lager sind leer, und Raffinerien zahlen buchstäblich jeden Preis für die sofortige Lieferung.
Der Mitteldestillat-Kollaps: Der Aufschlag für leichte Qualitäten wie Murban ist kein Zufall. Es fehlt an Diesel. US-Diesel bricht mit über 6 Dollar pro Gallone alle historischen Marken. Zusammen mit Crack-Spreads von 80 bis 90 Dollar schlägt das veredelte Fass für die Realwirtschaft mit rund 200 Dollar zu Buche.
Die Entkopplung: Die Notenbanken starren auf Termin-Indizes, während die Logistikketten, die Bagger und die Traktoren bereits mit 200-Dollar-Energie betankt werden.
Ein Finanzsystem kann Kurse über Monate mit Derivaten und 0-DTE-Strukturen glätten. Es kann aber keinen Treibstoff herbeidrucken, der nicht raffiniert wurde.
Der Ölpreisschock und der Raffinerieschock haben fusioniert. Die Differenz zwischen 109 Dollar auf dem Papier und 131 Dollar an der Pier ist das Preisschild für den Realitätsverlust der Märkte.