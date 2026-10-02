Aktien Frankfurt
Dax zieht vor US-Arbeitsmarktdaten mit US-Börsen an
- Dax erholt sich und klettert über 25.000 Punkte
- Sinkende Ölpreise und ruhigere Anleihemärkte stützen
- KI-Werte steigen, Auto1 fällt nach Analystenwarnung
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger verdrängen am Freitag die zuletzt aufgekommen Zins- und Inflationssorgen. Im Schlepptau der anziehenden US-Indikationen gelang dem Dax eine schnelle Rückkehr über die Marke von 25.000 Punkten, die am Vortag erstmals seit Juli wieder unterschritten worden war. Der Leitindex stieg zuletzt um 0,9 Prozent auf 25.166 Punkte und reduzierte damit sein Wochenminus auf knapp ein Prozent. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten legte am Freitag um 0,8 Prozent auf 30.493 Zähler zu.
Die New Yorker Aktienmärkte hatten sich am Vortag nach dem Xetra-Schluss schon etwas erholt und die US-Futures bestätigten nun diese Tendenz. Auch am Anleihemarkt hat sich die Lage etwas beruhigt nach dem jüngsten Ausverkauf, den es vor allem bei französischen Staatsanleihen gegeben hatte. Förderlich waren nachgebende Ölpreise wegen Spekulationen, dass europäische Länder die Freigabe strategischer Reserven erörtern.
Aus der Eurozone wurde am Vormittag eine erwartungsgemäß hohe Steigerung der Verbraucherpreise veröffentlicht. Anleger warten jetzt gespannt auf den US-Arbeitsmarktbericht, der am Nachmittag Impulse geben dürfte. Laut einem Händler würde ein konjunkturell gutes Signal "das Szenario länger anhaltend hoher Zinsen untermauern" und den Druck auf Risikoanlagen weiter erhöhen. Die Helaba-Experten gehen wegen vorheriger Signale davon aus, dass "keine grundsätzlichen Zweifel an den eingepreisten Fed-Zinserhöhungen aufkommen sollten".
Eine Stütze für den Dax waren wieder einmal die Aktien mit KI-Fantasie, darunter die Index-Spitzenreiter Infineon , Siemens Energy und Hochtief mit Anstiegen zwischen 2,3 und 5,6 Prozent. Die relative Stärke im Technologiesektor setzt sich fort, denn der europäische Branchenindex erreichte ein Hoch seit Juni. In den USA schnuppert der Nasdaq 100 an einem erneuten Rekord.
Nachrichtlich standen Sportartikelhersteller im Fokus, da der US-Konkurrent Nike seinen Kurs außerbörslich mit einem enttäuschenden Ausblick mit mehr als zehn Prozent unter Druck brachte. Die Aktien von Adidas und Puma wurden davon nur anfangs belastet, schafften es aber dann beide ins Plus. Laut einem Börsianer sind die Probleme bei Nike weitgehend hausgemacht.
Im MDax sackte der Kurs von Auto1 nach einem Vorab-Briefing, das der Gebrauchtwagenhändler vor seinem nächsten Quartalsbericht unter Analysten abhielt, um acht Prozent ab. Marcus Diebel von JPMorgan schrieb, die Aussagen zögen sinkende Gewinnschätzungen nach sich. Ansonsten gab der Kurs von Flatexdegiro um 1,4 Prozent nach, nachdem der britische Broker IG mit schwachen Eckdaten für Verwunderung sorgte.
Zwei Analystenkommentare bewegten: Hensoldt wurde an der MDax-Spitze mit fünf Prozent ins Plus gehievt, während die Aktien der Commerzbank im Dax ihre Talfahrt mit einem Abschlag von 1,5 Prozent fortsetzten. Nach einer Abstufung durch die Deutsche Bank ist es nun die kanadische Bank RBC, die ihr positives Votum für die Commerzbank aufgibt. Das Rüstungselektronik-Unternehmen Hensoldt dagegen wurde am Vortag von der Bank of America auf eine Liste der besten Anlageideen gesetzt, und nun sprach Kepler Cheuvreux eine Kaufempfehlung aus./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,86 % und einem Kurs von 404,4 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Nike (B) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 40,00USD was eine Bandbreite von +7,24 %/+42,98 % bedeutet.
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guten Tag
der Chart wurde bereits auf den Schlusskurs von gestern aktualisiert. Ich habe weiterhin die Marke von 25.290 auf der Uhr. Dort sehe ich aktuell einen entscheidenden Bereich: Entweder setzt sich die Bewegung in Richtung 25.000 fort, oder der Kurs stabilisiert sich und nimmt wieder die Aufwärtsrichtung auf.
Na Glückwunsch, dass du den Beitrag tatsächlich gefunden hast. War vermutlich auch der einzige Treffer, den du heute noch problemlos verbuchen konntest. 😉
Bei der Gelegenheit bin ich allerdings über ein paar ältere Positionen von dir gestolpert: Long bei 25.680 und 25.600. Interessanterweise findet diese „Erfolgsgeschichte“ in deiner aktuellen Performance-Erzählung keinerlei Erwähnung. Scheint wohl unter „nicht mehr relevant“ verbucht worden zu sein. Börsenforen haben schließlich auch ihre eigene Art von Bilanzkosmetik. 😂
Eigentlich war mein naiver Gedanke immer, dass man sich in einem Börsenforum über Setups, Strategien, Charttechnik, Erfahrungen und vor allem auch über Fehltrades austauscht. Also: Einstieg vorher, Argumentation dazu, Risiko benennen und hinterher gemeinsam schauen, was daraus geworden ist.
Bei dir läuft das offenbar etwas anders: Erst wird der Chart bunt angemalt, anschließend das passende Kursziel dazugebastelt und wenn der Markt zufällig in die richtige Richtung läuft, wird rückwirkend der Siegerpokal aufgestellt. Wenn nicht, verschwindet der Trade vermutlich irgendwo zwischen Support und Gedächtnislücke. 😎
Und dann diese KI-generierten Chart-Kunstwerke mit Chan, Mister Peng und Kurszielen aus dem digitalen Orakel. Ich warte eigentlich nur noch auf den nächsten Chart mit Fibonacci, Elliott, Mondphase und einem „Strong Buy“, weil Merkur rückläufig ist. 😂
Das Problem ist dabei nicht einmal, dass jemand andere Methoden verwendet. Ganz im Gegenteil. Unterschiedliche Ansätze sind doch genau das, wovon ein Forum lebt. Das Problem entsteht dort, wo aus Austausch Selbstinszenierung wird und aus einer Analyse eine nachträgliche Heldengeschichte.
Auch die Nummer mit den angeblichen „Fans“ war durchaus unterhaltsam. Ich wusste gar nicht, dass wir hier inzwischen ein Börsenforum mit Fankurve betreiben. Vielleicht fehlt nur noch der Schal mit der Aufschrift „Long seit gestern, Gewinner seit heute“. 😉
Und nein: Es geht mir nicht darum, dir deine Trades madig zu machen. Wenn deine Strategie funktioniert – wunderbar. Dann zeig sie doch einfach nachvollziehbar. Vorher. Mit Einstieg, Risiko, Szenario und anschließendem Ergebnis. Genau das wäre nämlich tatsächlich fachlicher Austausch.
Denn eines sollte selbst an der Börse klar sein: Ein nachträglich perfekter Chart ist ungefähr so wertvoll wie ein ausgestopfter Trade, den man anschließend aus dem Screenshot herauscropt. Sieht beeindruckend aus – hilft aber niemandem beim nächsten Einstieg.
Vielleicht also einfach mal weniger „Schaut her, ich habe gewonnen“ und etwas mehr „So bin ich auf den Trade gekommen – was denkt ihr?“.
Das wäre dann tatsächlich Börse auf Augenhöhe.
Bis dahin wünsche ich weiterhin viel Erfolg beim Rückspulen der Charts. 📈
Und natürlich ein schönes Wochenende – vorzugsweise ohne weitere historische Kursdaten, die plötzlich ganz zufällig wieder auftauchen.