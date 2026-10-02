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    AKTIEN IM FOKUS 2

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    Nike droht 13-Jahres-Tief wegen schwacher Geschäfte

    Für Sie zusammengefasst
    • Nike-Aktie verliert vorbörslich rund zehn Prozent
    • Analysten erwarten lange Erholung und sinkende Gewinne
    • Adidas und Puma könnten von Nikes Schwäche profitieren
    AKTIEN IM FOKUS 2 - Nike droht 13-Jahres-Tief wegen schwacher Geschäfte
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Neu: Überschrift, aktuelle Kurse, längerfristige Kurseinordnung, weitere Analystenaussagen)

    NEW YORK/FRANKFURT (dpa-AFX) - Für Nike zeichnet sich nach enttäuschenden Aussagen zur Geschäftsentwicklung am Freitag ein Kursrutsch ab. Vorbörslich büßten die bereits seit Monaten schwachen Aktien des Sportwarenriesen weitere 10 Prozent auf 31,48 US-Dollar ein - das wäre ein Tief seit 2013. Im bisherigen Jahresverlauf ist das Unternehmen mit einem Kursminus von 45 Prozent abgeschlagenes Schlusslicht im New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial.

    Laut einem Börsianer sind die Probleme von Nike weitgehend "hausgemacht" und lassen nur begrenzt negative Rückschlüsse für die deutschen Konkurrenten Adidas und Puma zu. Dementsprechend robust hielten sich deren Aktien mit Gewinnen von rund etwa einem Prozent.

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    Geht es nach dem UBS-Analysten Jay Sole, ist das Ende der Nike-Talfahrt wohl noch nicht in Sicht. Mit den Gewinnschätzungen könnte es weiter bergab gehen, und die Bewertung sei trotz des monatelangen Abwärtstrends nicht günstig. Die Geschäftserholung von Nike könnte länger dauern als bisher am Markt erwartet, befürchtet der Experte. Er senkte seine Ergebnis- und Wachstumsschätzungen.

    Sowohl das erste Geschäftsquartal als auch der Ausblick des Unternehmens auf 2026/27 sehen nach Einschätzung der US-Bank Citigroup schwach aus. Die Anlagestory werde zunehmend von Kostensenkungsmaßnahmen dominiert, was mit dem Bewertungsaufschlag der Aktien zur Branche schwierig in Einklang zu bringen sei, monierte Paul Lejuez. Seine Kollegin Monique Pollard geht davon aus, dass Adidas und Puma dem Branchenprimus Marktanteile abjagen könnten.

    Piral Dadhania von der kanadischen Investmentbank RBC sieht insbesondere den Ergebnisausblick von Nike klar unter den Erwartungen. Ähnlich äußerte sich JPMorgan-Experte Matthew Boss.

    Zu Adidas verwiesen die Experten der RBC und der US-Bank Jefferies darauf, dass der Konzern Analysten in einem Briefing zu den anstehenden Resultaten darauf einstellte, dass das operative Ergebnis im zweiten Halbjahr diesmal noch stärker vom Schlussquartal dominiert werden dürfte. An den Konsensschätzungen für 2026 und 2027 sollte das aber kaum etwas ändern, betonte RBC-Analyst Dadhania.

    Derweil senkte Metzler-Experte Felix Dennl seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) für Adidas für die Jahre bis 2028 um bis zu 9 Prozent. Als Grund nannte er jüngste Branchendaten, Wechselkursentwicklungen und Gespräche mit dem Unternehmen. Die Aktien blieben aber attraktiv bewertet, hob er hervor. Auch JPMorgan-Analystin Wendy Liu schraubte mit derselben Begründung ihre Gewinnprognosen bis 2028 um bis zu 10 Prozent nach unten./gl/ag/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie

    Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,80 % und einem Kurs von 28,18 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Nike (B) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 40,00USD was eine Bandbreite von +7,22 %/+42,96 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache Kursentwicklung und die Abhängigkeit von Nike-Zahlen. Kontrovers diskutiert werden das US-Geschäft, steigende Verschuldung und schwacher Cashflow versus verbesserte EBITDA-Margen und Nordamerika-Wachstum im Q2 2026. Kritiker befürchten umsatzgetriebenen Margendruck; andere sehen die Nettoverschuldung mit 1,8x EBITDA als beherrschbar.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber adidas eingestellt.

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