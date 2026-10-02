ANALYSE-FLASH
Goldman senkt Ziel für Nike auf 30 Dollar - 'Neutral'
- Goldman senkt Nike-Ziel von 38 auf 30 US-Dollar
- Nike-Ausblick 2027 klar unter Markterwartungen
- Druck auf Nike-Sparten und China senkt Aussichten
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nike von 38 auf 30 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2027 habe sehr deutlich unter den Markterwartungen gelegen, schrieb Brooke Roach in der am Freitag vorliegenden Reaktion auf den Bericht zum Auftaktquartal. Die mittelfristigen Gewinnaussichten stünden im Fokus angesichts zunehmenden Drucks auf die Bereiche Nike Sportswear, Jordan Brand und das China-Geschäft. Roach kappte die Schätzungen bis ins Geschäftsjahr 2029 massiv./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 21:15 / MDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,18 % und einem Kurs von 28,06 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Nike (B) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 40,00USD was eine Bandbreite von +7,28 %/+43,04 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 30 US-Dollar
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Nike erzielt Fortschritte im Sportgeschäft, erwartet aber weitere Belastungen durch die Sanierung von Sportswear, Jordan und China. Für 2027 prognostiziert das Management sinkende Umsätze und Gewinne. Die Belastungen reichen voraussichtlich bis in 2028. Die größten Einsparungen aus dem Umbauprogramm Pace sollen 2029 und 2030 entstehen.
In Sachen Bewertung, ich habe den aktuellen Aktienkurs für den Vergleich genommen, mit den jeweils prognostizierten Gewinn und Umsatz für das laufende Geschäftsjahr. Das heißt, würde man den heutigen Aktienkurs einfrieren und davon ausgehen, dass die Prognosen oder das Mittel also der Konsens aus den Prognosen auf den Cent genau am Ende des Geschäftsjahres eintreten wie sehe die Bewertung aus?