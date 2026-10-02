Deutsche Bank Research senkt Ziel für Adidas auf 205 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 143,7 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 206,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 187,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +29,55 %/+69,73 % bedeutet.