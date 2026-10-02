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    ANALYSE-FLASH

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    Deutsche Bank Research senkt Ziel für Adidas auf 205 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank senkt Adidas-Kursziel auf 205 Euro
    • Der Branchendruck nahm im dritten Quartal zu
    • Anleger frustriert, Bank sieht keine Adidas-Fehler
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank Research senkt Ziel für Adidas auf 205 Euro - 'Buy'
    Foto: josefkubes - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adidas von 210 auf 205 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Druck in der Branche habe im dritten Quartal zugenommen, und die Jahresziele erschienen gar nicht nicht mehr so konservativ, sondern eher realistisch, schrieb Adam Cochrane in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Aktie sei für die Anleger zuletzt ein frustrierendes Investment, was allerdings nicht an irgendwelchen Fehlern in Herzogenaurach liege./rob/ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:20 / CET

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 143,7 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 206,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 187,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +29,55 %/+69,73 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 205 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 205,00, was eine Steigerung von +42,36% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache Kursentwicklung und die Abhängigkeit von Nike-Zahlen. Kontrovers diskutiert werden das US-Geschäft, steigende Verschuldung und schwacher Cashflow versus verbesserte EBITDA-Margen und Nordamerika-Wachstum im Q2 2026. Kritiker befürchten umsatzgetriebenen Margendruck; andere sehen die Nettoverschuldung mit 1,8x EBITDA als beherrschbar.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber adidas eingestellt.

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    dpa-AFX
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