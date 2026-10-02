ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research senkt Ziel für Adidas auf 205 Euro - 'Buy'
- Deutsche Bank senkt Adidas-Kursziel auf 205 Euro
- Der Branchendruck nahm im dritten Quartal zu
- Anleger frustriert, Bank sieht keine Adidas-Fehler
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adidas von 210 auf 205 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Druck in der Branche habe im dritten Quartal zugenommen, und die Jahresziele erschienen gar nicht nicht mehr so konservativ, sondern eher realistisch, schrieb Adam Cochrane in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Aktie sei für die Anleger zuletzt ein frustrierendes Investment, was allerdings nicht an irgendwelchen Fehlern in Herzogenaurach liege./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:20 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 143,7 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 206,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 187,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +29,55 %/+69,73 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 205 Euro
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Community Beiträge zu adidas - A1EWWW - DE000A1EWWW0
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Heute wird gesoffen, daher steigt erst die Aktie, dann der Pegel! Happy Friday
Bei 1000 € brauche ich dann aber einen neuen Namen für mein Depot: nicht mehr Adidas-Position, sondern Adidas-Vermögensverwaltung
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