Auto1 sackt nach Zahlen-Briefing ab - JPMorgan kürzt Erwartungen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs von Auto1 ist am Freitag nach einem Briefing zu den Quartalszahlen schwer unter Druck geraten. Der Gebrauchtwagenhändler stimmte Analysten auf die Anfang November anberaumten Resultate ein, bekam dafür aber kein gutes Feedback. Die Aktien wurden zuletzt mehr als acht Prozent tiefer bei 15,85 Euro gehandelt. Dies war der niedrigste Kurs seit April.

Analyst Marcus Diebel von JPMorgan schrieb in einem ersten Kommentar zu dem Briefing, die Aussagen zögen sinkende Gewinnschätzungen nach sich. Er senkte seine operativen Ergebnisprognosen bis 2028 um bis zu 16 Prozent. Für das dritte Quartal kappte er seine Erwartungen an das Absatzvolumen und den Rohertrag pro verkauftem Fahrzeug.