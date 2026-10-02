Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?

Deutsche Telekom gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,13 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +9,34 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,55 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Deutsche Telekom investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +49,93 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Deutsche Telekom verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +3,13 % Dividendenrendite bietet Deutsche Telekom ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +9,34 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Deutsche Telekom für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,13 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 12,55. Deutsche Telekom weist eine Marktkapitalisierung von 128,03 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,13 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Deutsche Telekom konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +9,34 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

Deutsche Telekom Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.10.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Deutsche Telekom Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +1,46 % im Plus. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Beispielrechnung für 3.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 3.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,13 %, eine Investition von etwa 95.847€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 1,00 +11,11 % +3,13 % 2025 0,900000 +16,88 % +2,70 % 2024 0,770000 +10,00 % +3,41 % 2023 0,700000 +9,37 % +3,03 % 2022 0,640000 0,00 % +3,63 %

Warum Deutsche Telekom für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,13 %

Stetiges Dividendenwachstum: +9,34 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 12,55

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 31.949 € 3.000 € 95.847 € 6.000 € 191.694 € 12.000 € 383.387 €

Deutsche Telekom Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,94 % 1 Monat -7,91 % 3 Monate +6,58 % 1 Jahr -10,93 %

Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 128,03 Mrd. € wert.

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Ob die Deutsche Telekom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Telekom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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