LPKF Laser & Electronics Aktie mit Kurssprung +4,90 % - 02.10.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von LPKF Laser & Electronics. Mit einer Performance von +4,90 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Schon gestern ging es für die LPKF Laser & Electronics Aktie um +8,11 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 17,125€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

Auf Sicht von drei Monaten bleibt LPKF Laser & Electronics trotz des heutigen Kurssprungs mit -21,60 % im Minus.

Auf Wochensicht steht bei der LPKF Laser & Electronics Aktie damit ein Gewinn von +16,84 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,92 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei LPKF Laser & Electronics auf +193,04 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,64 % geändert.

LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +16,84 % 1 Monat +33,92 % 3 Monate -21,60 % 1 Jahr +134,14 %

? wallstreetONLINE-Community zur LPKF Laser & Electronics Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 02.10.2026, 13:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Folgen einer Prognoseanpassung, insbesondere um niedrigere Umsatz- und EBITDA-Erwartungen sowie mögliche erst 2027 wirksame Advanced-Packaging-Umsätze. Die Bewertung wird bei rund 350 Mio. Euro Marktkapitalisierung und etwa 100 Mio. Euro Umsatz kritisch gesehen. Daneben werden charttechnische Kaufmarken um 13,50–13,70 Euro und langfristige LIDE-Chancen diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber LPKF Laser & Electronics eingestellt.

Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 420,12 Mio.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,91 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +2,37 %. Jenoptik notiert im Plus, mit +2,78 %.

LPKF Laser & Electronics Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die LPKF Laser & Electronics Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur LPKF Laser & Electronics Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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