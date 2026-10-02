🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Spediteure in Deutschland stehen trotz Tankrabatts unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • Tankrabatt entlastet Spediteure nur befristet
    • Hohe Kosten durch Energie, Personal und Wandel
    • DSLV verlangt Ladeausbau und Ende der Doppelbelastung
    Spediteure in Deutschland stehen trotz Tankrabatts unter Druck
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    HAMBURG (dpa-AFX) - Deutsche Spediteure stehen trotz des Tankrabatts unter Druck. Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Spedition und Logistik (DSLV), Frank Huster, sagte, die Energiesteuersenkung sei "grundsätzlich ein richtiger Schritt", wirke aber nur befristet und deshalb begrenzt. Nachteilig an kurzfristigen Eingriffen sei zudem, dass sie zu Preisschwankungen führten, weil Kraftstoffpreise und Transportpreise über Klauseln gekoppelt seien.

    Huster sagte während einer Mitgliederversammlung in Hamburg, die Branche stehe "erheblich unter Druck, weil sie halt unter einem extremen Kostenzuwachs leidet". Gründe seien außer hohen Tankkosten Ausgaben während der Transformation zur CO2-Neutralität, Personalkosten und internationale Verwerfungen, die die Zollabwicklung erschwerten.

    DSLV-Präsident Axel Plaß sagte: "Ob Ölpreisexplosion oder Niedrigwasser: Die Politik konzentriert sich zu sehr auf kurzfristige Entlastungen, anstatt die strukturellen Probleme entschlossen anzugehen." Wachstumsimpulse kämen überwiegend aus internationalen Märkten. Der deutsche Transportmarkt leide unter der schwachen Konjunktur. Plaß sprach sich für einen schnellen Ausbau der öffentlichen Elektro-Ladeinfrastruktur für Lastwagen aus.

    Als Reaktion auf hohe Tankpreise hatte die Bundesregierung Anfang Oktober eine Steuersenkung auf Diesel und Benzin bis Jahresende eingeführt. Anschließend will die Regierung einen Preisdeckel einführen.

    Verband beklagt Doppelbelastung

    Der DSLV beklagt allgemein eine Doppelbelastung: Die Mitgliedsunternehmen zahlten zweifach wegen des nationalen Zertifikatehandels für Emissionen im Verkehr und der Lkw-Maut, die sich auch nach den CO2-Emissionen richtet. Huster spricht sich dafür aus, dass der nationale Zertifikatehandel im Verkehr ausgesetzt wird, bis das System 2028 auf die EU ausgeweitet wird.

    Der DSLV aus Berlin repräsentiert nach eigenen Angaben die Interessen der 2.500 führenden deutschen Speditions- und Logistikbetriebe. Nach Verbandsangaben sind in der Branche 600.000 Beschäftigte tätig./lkm/DP/jha







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Spediteure in Deutschland stehen trotz Tankrabatts unter Druck Deutsche Spediteure stehen trotz des Tankrabatts unter Druck. Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Spedition und Logistik (DSLV), Frank Huster, sagte, die Energiesteuersenkung sei "grundsätzlich ein richtiger Schritt", wirke aber nur …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     