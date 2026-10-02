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    Aktie konsolidiert

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    Alphabet: Wohin geht die Reise mit Gemini 4?

    Alphabet hat am Mittwoch Gemini 4 Argon vorgestellt, sein bisher fortschrittlichstes Modell künstlicher Intelligenz. Der Aktie hat dies noch keinen Auftrieb verliehen. Was sagen die Analysten dazu?

    Für Sie zusammengefasst
    Aktie konsolidiert - Alphabet: Wohin geht die Reise mit Gemini 4?
    Foto: Andrej Sokolow - dpa

    Alphabet hat am Mittwoch Gemini 4 Argon vorgestellt, sein bisher fortschrittlichstes Modell künstlicher Intelligenz, das bedeutende Verbesserungen in den Bereichen Codierung, Cybersicherheit und komplexe berufliche Aufgaben bieten soll.

    Das Unternehmen gab an, dass das Modell einen neuen Rekord in der realen Softwareentwicklung aufstellt, den ersten Platz in der Cybersicherheit belegt und einen weiteren Benchmark zur Messung der Leistung in den Bereichen Finanzen, Recht und anderen beruflichen Aufgaben anführt.

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    Argon wird bereits intern zur Speicheroptimierung in Googles Rechenzentren eingesetzt und ermöglicht so die Freigabe von Hunderten Terabytes Speicherplatz ohne den Kauf zusätzlicher Hardware, so das Unternehmen. Auch Quantencomputerforscher nutzen das Modell.

    Alphabet

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    Google plant, das neue Modell schrittweise einzuführen, beginnend mit vertrauenswürdigen Cybersicherheitspartnern, während gleichzeitig mit der US-Regierung Sicherheitsbewertungen vor der Veröffentlichung durchgeführt werden.

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    Das sagen die Analysten zur Alphabet-Aktie

    Begeistert zeigen sich die Anylsten von Jefferies. Das Analysehaus hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie mit einem Kursziel von 445 US-Dollar auf Buy belassen. Das neue KI-Modell Gemini 4 Argon von Google sei in vielerlei Hinsicht führend und besonders kosteneffizient, schreibt Brent Thill am Donnerstag. Das bedeutet ein Kurspotenzial von rund 31 Prozent.

    Auch Doug Anmuth von JPMorgan ist optimistisch gestimmt. Sein Rating lautet Overweight, bei einem Kursziel von 442 US-Dollar für die Aktie von Alphabet. Das beudeutet ein Kurspotenzial von gut 30 Prozent.

    In Reaktion auf die Veröffentlichung des neuen KI-Modells von Google, hat die kanadische Bank RBC ihre Einstufung der Anteilsscheine von Alphabet auf Outperform belassen, mit einem Kursziel von 425 US-Dollar. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von gut 25 Prozent.

    Die Analysten sind also bullish eingestellt, was die Aktie von Alphabet anbelangt. Aber auffällig ist auch: kein Analyst hat sein Kursziel angehoben.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 302,5EUR auf Tradegate (02. Oktober 2026, 13:57 Uhr) gehandelt.

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    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 317,84$, was einem Rückgang von -6,47% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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