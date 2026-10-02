JPMorgan senkt Ziel für Auto1 auf 34 Euro - 'Overweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,59 % und einem Kurs von 111,3 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 12:57 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,00Euro. Von den letzten 3 Analysten der AUTO1 Group Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 37,00Euro was eine Bandbreite von +113,70 %/+132,56 % bedeutet.