Vorbild für Deutschland?
Polen deckelt Spritpreise: Übergewinnsteuer soll Tanken billiger machen
Lohnt es sich bald wieder, zum Tanken über die Grenze zu fahren? Mit einer Übergewinnsteuer für Öl- und Gaskonzerne und einem neuen Preisdeckel will die Regierung in Warschau die Spritpreise drücken.
- Polen erhebt eine Steuer auf Energie-Übergewinne
- Preisdeckel soll Spritpreise um 23 Cent je Liter senken
- Preisdeckel soll Inflation im Oktober senken
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Polens Regierung greift zu einem radikalen Mittel gegen die hohen Kraftstoffpreise: einer Sondersteuer auf die Übergewinne der Öl- und Gaskonzerne.
Präsident Karol Nawrocki unterzeichnete das entsprechende Gesetz am Donnerstagabend, nachdem er eine frühere Fassung im Sommer noch per Veto gestoppt hatte. Unter öffentlichem Druck gab der rechtskonservative Staatschef nun nach, beauftragte gleichzeitig aber das Verfassungsgericht mit einer Überprüfung des Vorhabens.
Die Aktie von Polens größtem Mineralölkonzern Orlen hatte Mitte September noch ein neues Allzeithoch erreicht, seither jedoch mehr als 10 Prozent zurückgekommen.
Mit den Einnahmen will die Mitte-Links-Regierung unter Ministerpräsident Donald Tusk einen neuen Preisdeckel für Benzin und Diesel finanzieren. Finanzminister Andrzej Domański erwartet, dass die Spritpreise noch bis Ende dieser Woche um umgerechnet 23 Cent je Liter sinken.
Derzeit kostet Superbenzin in Polen im Schnitt rund 2,05 Euro, Diesel liegt bei etwa 2,06 Euro pro Liter. Energieminister Miloš Motyka bezifferte die Kosten des Preisdeckels für den Staatshaushalt bis Jahresende auf umgerechnet rund 1,29 Milliarden US-Dollar, die durch die neue Abgabe auf die Energiekonzerne gegenfinanziert werden sollen.
Hintergrund ist eine zuletzt kräftig angezogene Teuerung. Die Inflation kletterte im September auf 4,0 Prozent und damit über die obere Grenze des Zielkorridors der Notenbank von 3,5 Prozent, nach 3,4 Prozent im Vormonat. Kraftstoffe verteuerten sich binnen Jahresfrist um 36,1 Prozent.
Analysten der Bank Millennium gehen davon aus, dass der Preisdeckel die Inflation um 0,6 bis 0,7 Prozentpunkte drücken und die Teuerung im Oktober auf rund 3,6 bis 3,7 Prozent zurückführen könnte.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion
Die Polski Koncern Naftowy ORLEN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 33,40EUR auf Lang & Schwarz (02. Oktober 2026, 14:11 Uhr) gehandelt.