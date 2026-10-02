BERNSTEIN RESEARCH stuft RATIONAL AG auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 1070 Euro auf "Outperform" belassen. Der Tenor des Managements sei optimistisch geblieben, schrieb Philippe Lorrain am Freitag nach den letzten Signalen vor dem Quartalsbericht. Der Großküchenausrüster habe die Ambitionen hinsichtlich mittleren bis hohen einstelligen Wachstums und einer operativen Marge von 25 bis 26 Prozent bekräftigt. Lorrain sieht das Unternehmen auf einem guten Weg Richtung Jahresziele./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 10:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 10:17 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 10:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 10:17 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,24 % und einem Kurs von 572,5EUR auf Tradegate (02. Oktober 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Philippe Lorrain
Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1070
Kursziel alt: 1070
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philippe Lorrain
Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1070
Kursziel alt: 1070
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