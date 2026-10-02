BERNSTEIN RESEARCH stuft RATIONAL AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 1070 Euro auf "Outperform" belassen. Der Tenor des Managements sei optimistisch geblieben, schrieb Philippe Lorrain am Freitag nach den letzten Signalen vor dem Quartalsbericht. Der Großküchenausrüster habe die Ambitionen hinsichtlich mittleren bis hohen einstelligen Wachstums und einer operativen Marge von 25 bis 26 Prozent bekräftigt. Lorrain sieht das Unternehmen auf einem guten Weg Richtung Jahresziele./rob/ag/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 10:17 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 10:17 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,24 % und einem Kurs von 572,5EUR auf Tradegate (02. Oktober 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Philippe Lorrain

Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1070

Kursziel alt: 1070

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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