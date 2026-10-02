BAADER BANK stuft KWS Saat auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für KWS Saat von 85 auf 80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Analyst Volker Bosse kappte am Freitag zwar seine Ergebnisschätzungen. Er kam allerdings mit einem positiven Eindruck vom Kapitalmarkttag zurück. KWS habe beeindruckend aufgezeigt, wie man die Segmentumsätze in den kommenden Jahren hochschrauben wolle. Im Bereich der Gemüsesorten würden sich die Rückgänge aufgrund notwendiger Investitionen zunächst noch etwas ausweiten./rob/ag/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 12:24 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die KWS SAAT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,59 % und einem Kurs von 67,90EUR auf Tradegate (02. Oktober 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Volker Bosse

Analysiertes Unternehmen: KWS Saat

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 85

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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