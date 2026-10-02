Seagate Technology Holdings Aktie verliert deutlich an Wert - 02.10.2026

Die Seagate Technology Holdings Aktie ist bisher um -10,34 % auf 754,00€ gefallen. Das sind -87,00 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem Plus von +3,44 % am Vortag kommt es heute bei Seagate Technology Holdings zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -10,34 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Seagate Technology Holdings ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine HDDs und SSDs. Das Unternehmen konkurriert mit Western Digital und Samsung und zeichnet sich durch innovative Technologien und ein breites Produktportfolio aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Seagate Technology Holdings Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +5,64 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,18 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,40 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +252,50 % gewonnen.

Während Seagate Technology Holdings deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,57 %. Damit gehört Seagate Technology Holdings heute zu den auffälligeren Werten.

Seagate Technology Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,18 % 1 Monat +20,40 % 3 Monate +5,64 % 1 Jahr +284,58 %

Informationen zur Seagate Technology Holdings Aktie

Stand: 02.10.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 227 Mio. Seagate Technology Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 167,36 Mrd.EUR € wert.

Lohnt sich ein Investment in die Seagate Technology Holdings Aktie?

Ob die Seagate Technology Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Seagate Technology Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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