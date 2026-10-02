Börsen Update
Börsen Update Europa - 02.10. - TecDAX stark +1,31 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:15) bei 25.180,37 PKT und steigt um +0,81 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +4,40 %, Airbus +2,42 %, Scout24 +2,18 %
Flop-Werte: Deutsche Bank -2,23 %, Daimler Truck Holding -2,13 %, BMW -1,69 %
Der MDAX steht bei 30.421,35 PKT und gewinnt bisher +0,24 %.
Top-Werte: AIXTRON +3,48 %, CTS Eventim +3,21 %, SUESS MicroTec +3,08 %
Flop-Werte: AUTO1 Group -7,51 %, Kion Group -5,02 %, flatexDEGIRO -4,17 %
Der TecDAX steht bei 4.042,57 PKT und gewinnt bisher +1,31 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +4,40 %, AIXTRON +3,48 %, PVA TePla +3,26 %
Flop-Werte: Evotec -3,25 %, OHB -1,79 %, Nordex -1,30 %
Der Eurozone 50 steht bei 6.223,58 PKT und gewinnt bisher +0,78 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +4,40 %, Airbus +2,42 %, Adyen Parts Sociales +2,04 %
Flop-Werte: UniCredit -3,04 %, Sanofi -2,94 %, BBVA -2,51 %
Der AT 20 steht bei 6.655,93 PKT und verliert bisher -0,71 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +7,76 %, DO & CO +2,03 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +1,39 %
Flop-Werte: Lenzing -26,77 %, Erste Group Bank -3,48 %
Der CH 20 steht aktuell (13:59:19) bei 13.681,59 PKT und steigt um +0,41 %.
Top-Werte: Swiss Re +2,64 %, Sika +2,51 %, ABB +2,49 %
Flop-Werte: UBS Group -0,47 %, Amrize +0,24 %
Der SE 30 steht aktuell (13:45:29) bei 3.258,43 PKT und steigt um +0,79 %.
Top-Werte: SKF (B) +2,78 %, ABB +2,49 %, Alfa Laval +1,88 %
Flop-Werte: Nordea Bank Abp -0,65 %, Volvo Registered (B) -0,14 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 6.710,00 PKT und verliert bisher -1,03 %.
Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +3,58 %, Piraeus Port Authority +1,98 %, Coca-Cola HBC +0,15 %
Flop-Werte: Allwyn -2,72 %, Public Power -2,26 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -1,91 %
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