BARCLAYS stuft TUI auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tui von 9,75 auf 8,75 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Andrew Lobbenberg kappte am Donnerstag seine Schätzungen, blieb er grundsätzlich optimistisch gestimmt für den Reisekonzern. Die Preisdisziplin sei größer als in der Vergangenheit./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 15:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 15:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 6,782EUR auf Tradegate (02. Oktober 2026, 13:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Andrew Lobbenberg
Analysiertes Unternehmen: TUI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 8,75
Kursziel alt: 9,75
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Andrew Lobbenberg
Analysiertes Unternehmen: TUI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 8,75
Kursziel alt: 9,75
Währung: EUR
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