BARCLAYS stuft TUI auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tui von 9,75 auf 8,75 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Andrew Lobbenberg kappte am Donnerstag seine Schätzungen, blieb er grundsätzlich optimistisch gestimmt für den Reisekonzern. Die Preisdisziplin sei größer als in der Vergangenheit./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 15:26 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 6,782EUR auf Tradegate (02. Oktober 2026, 13:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Lobbenberg

Analysiertes Unternehmen: TUI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 8,75

Kursziel alt: 9,75

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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