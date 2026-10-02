Bitcoin-Kurs aktuell
Bitcoin zieht vor dem Wochenende an: XRP und Solana legen stärker zu - 02.10.26
Foto: CHROMORANGE_Michael Bihlmayer - picture alliance
Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Plus. In den letzten 24 Stunden gewann der Bitcoin +1,84 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 86.849,65USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum gewannen +1,48 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um +2,55 %, Solana SOL/USD änderte sich um +2,88 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um +2,30 %, ETH/USD um +1,74 %, SOL/USD um +0,34 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um +1,11 %.
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