🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    American Wave Machines erhebt Patentverletzungsklage gegen WhiteWater West Industries

    SOLANA BEACH, Kalifornien / ACCESS Newswire / 2. Oktober 2026 / American Wave Machines, Inc. (AWM), das Surf-Technologieunternehmen hinter den weltweiten PerfectSwell-Surfparks, gab bekannt, dass es eine Klage wegen Patentverletzung gegen WhiteWater West Industries, Ltd. (WhiteWater) eingereicht hat. Die Klage betrifft das „Endless Surf“-Wellensystem von WhiteWater, das derzeit in einem im Bau befindlichen Surfpark in Fellsmere, Florida, installiert wird, und wurde beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Florida eingereicht.

     

    Bruce McFarland, Präsident von AWM, erklärt: „Surf-Anlagen leben von Originalität, Authentizität und erheblichen Investitionen in die technische Entwicklung. Wir begrüßen zwar das anhaltende Wachstum dieser Branche, doch dieses Wachstum muss die Rechte am geistigen Eigentum derjenigen respektieren, die auf diesem Gebiet Pionierarbeit geleistet haben. Diese rechtlichen Maßnahmen sind notwendig, um unsere patentierte Technologie, die dahinter stehenden Investitionen sowie einen fairen und rechtmäßigen Markt für die ursprünglichen Erfinder zu schützen.“

     

    Die Innovation, die wir schützen

     

    Um zu verstehen, was AWM schützen möchte, ist es hilfreich zu wissen, wie die Technologie des Unternehmens entstanden ist. In dieser Folge von „Views from the Bus“ spricht Gründer Bruce McFarland mit Moderator Bob Rief von San Diego Sport Innovators über die Anfänge des Unternehmens und die Entwicklung von PerfectSwell.

     

    [Hier klicken für die Folge]

     

    Kontakt:

     

    Jane McFarland

    jane@americanwavemachines.com

     

    QUELLE: American Wave Machines, Inc.

     

    Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

     


    Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
    Englische Originalmeldung
    Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
    Übersetzung

    NEWSLETTER REGISTRIERUNG:



    Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:
    Newsletter...

    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.






    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    American Wave Machines erhebt Patentverletzungsklage gegen WhiteWater West Industries AmericanWaveMachines_02-10-2026_DEPRcomSOLANA BEACH, Kalifornien / ACCESS Newswire / 2. Oktober 2026 / American Wave Machines, Inc. (AWM), das Surf-Technologieunternehmen hinter den weltweiten PerfectSwell-Surfparks, gab bekannt, dass es eine Klage …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     