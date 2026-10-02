American Wave Machines erhebt Patentverletzungsklage gegen WhiteWater West Industries

SOLANA BEACH, Kalifornien / ACCESS Newswire / 2. Oktober 2026 / American Wave Machines, Inc. (AWM), das Surf-Technologieunternehmen hinter den weltweiten PerfectSwell-Surfparks, gab bekannt, dass es eine Klage wegen Patentverletzung gegen WhiteWater West Industries, Ltd. (WhiteWater) eingereicht hat. Die Klage betrifft das „Endless Surf“-Wellensystem von WhiteWater, das derzeit in einem im Bau befindlichen Surfpark in Fellsmere, Florida, installiert wird, und wurde beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Florida eingereicht.

Bruce McFarland, Präsident von AWM, erklärt: „Surf-Anlagen leben von Originalität, Authentizität und erheblichen Investitionen in die technische Entwicklung. Wir begrüßen zwar das anhaltende Wachstum dieser Branche, doch dieses Wachstum muss die Rechte am geistigen Eigentum derjenigen respektieren, die auf diesem Gebiet Pionierarbeit geleistet haben. Diese rechtlichen Maßnahmen sind notwendig, um unsere patentierte Technologie, die dahinter stehenden Investitionen sowie einen fairen und rechtmäßigen Markt für die ursprünglichen Erfinder zu schützen.“

Die Innovation, die wir schützen

Um zu verstehen, was AWM schützen möchte, ist es hilfreich zu wissen, wie die Technologie des Unternehmens entstanden ist. In dieser Folge von „Views from the Bus“ spricht Gründer Bruce McFarland mit Moderator Bob Rief von San Diego Sport Innovators über die Anfänge des Unternehmens und die Entwicklung von PerfectSwell.

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Kontakt:

Jane McFarland

jane@americanwavemachines.com

QUELLE: American Wave Machines, Inc.

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