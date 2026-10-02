Deutsche Bank Aktie fällt um -2,53 % - 02.10.2026

Am heutigen Handelstag musste die Deutsche Bank Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,53 % im Minus. Es bleibt ungemütlich für Deutsche Bank: Nach einem Rückgang von -1,48 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -2,53 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Die Deutsche Bank ist ein globales Universalinstitut mit Fokus auf Investmentbanking, Firmen- und Privatkundengeschäft sowie Asset Management. Hauptleistungen: Finanzierung, Handel, Zahlungsverkehr, Vermögensverwaltung. Marktstellung: führend in Deutschland, bedeutend in Europa, global im Investmentbanking. Konkurrenten: JPMorgan, Goldman Sachs, UBS, BNP Paribas, Commerzbank. USP: starke Deutschland-Präsenz, Corporate- & FX-Kompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Deutsche Bank-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +4,36 % zu Buche.

Auf Wochensicht hat die Deutsche Bank Aktie damit -2,67 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,36 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Deutsche Bank -5,46 % verloren.

Deutsche Bank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,67 % 1 Monat -12,36 % 3 Monate +4,36 % 1 Jahr +3,05 %

? wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Bank Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 02.10.2026, 14:07 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Korrektur nach dem 15-Jahres-Hoch Anfang September und die technische Lage: Nach Unterschreiten eines Zwischentiefs stehen 50- und steigende 200-Tage-Linie im Fokus; teils wird ein Rücklauf Richtung 28 Euro erwartet. Diskutiert werden zudem der abgeschlossene 500-Mio.-Euro-Aktienrückkauf zu durchschnittlich 33,19 Euro sowie Zinsen, Deregulierung, Investitionen und KI als mögliche Renditetreiber.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

Informationen zur Deutsche Bank Aktie

Es gibt 2 Mrd. Deutsche Bank Aktien. Damit ist das Unternehmen 58,27 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Barclays, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,79 %. BNP Paribas (A) notiert im Minus, mit -2,55 %. HSBC Holdings notiert im Minus, mit -1,38 %. Commerzbank verliert -1,98 % UBS Group notiert im Minus, mit -0,58 %.

Deutsche Bank Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Deutsche Bank Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Deutsche Bank Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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