Commerzbank Aktie heute im Minus (38,67€) - 02.10.2026

Die Commerzbank Aktie notiert aktuell bei 38,67€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -1,98 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,78 € entspricht. Der Kursrückgang der Commerzbank Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,37 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,98 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Commerzbank-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +5,75 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die Commerzbank Aktie damit um -8,03 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,61 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Commerzbank +9,47 % gewonnen.

Commerzbank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,03 % 1 Monat -3,61 % 3 Monate +5,75 % 1 Jahr +20,40 %

? wallstreetONLINE-Community zur Commerzbank Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 02.10.2026, 14:07 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten starken Kursrückgang der Commerzbank, der teils mit dem ebenfalls schwachen EuroStoxx-Bankenindex und einem gesenkten DB-Research-Kursziel erklärt wird. Diskutiert werden zudem spekulative Übernahme- und Managementwechsel-Szenarien sowie das Risiko einer niedrigeren Dividende. Einzelne setzen auf Inliner mit Barrieren von 35 bis 50 Euro vor den Quartalszahlen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Commerzbank eingestellt.

Informationen zur Commerzbank Aktie

Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,58 Mrd. € wert.

Die Anleger verdrängen am Freitag die zuletzt aufgekommen Zins- und Inflationssorgen. Im Schlepptau der anziehenden US-Indikationen gelang dem Dax eine schnelle Rückkehr über die Marke von 25.000 Punkten, die am Vortag erstmals seit Juli wieder …

Die Commerzbank-Aktie fällt am Freitag zeitweise auf rund 38,60 € und entfernt sich damit weiter vom Jahreshoch bei 43,37 €. Auslöser ist die nächste Analystenabstufung: RBC streicht die Kaufempfehlung und senkt das Kursziel auf 40 €. Bemerkenswert ist die Begründung. Die Gewinnschätzungen steigen sogar leicht – trotzdem erscheint die Aktie wegen höherer Eigenkapitalkosten weniger wert. […] The post Commerzbank-Aktie unter 40 €: Jetzt kippen die Kursziele! first appeared on sharedeals.de.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BNP Paribas (A), Banco Santander und Co.

BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,55 %. Banco Santander notiert im Minus, mit -1,09 %. Deutsche Bank notiert im Minus, mit -2,50 %. ING Group verliert -0,89 % UniCredit notiert im Minus, mit -3,60 %.

Commerzbank Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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