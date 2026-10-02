Deutlicher Kurssprung bei der DroneShield Aktie - 02.10.2026

Mit einer Performance von +5,51 % konnte die DroneShield Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,72 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der DroneShield Aktie. Nach einem Plus von +0,72 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1,1015€, mit einem Plus von +5,51 %. Setzt sich der positive Trend fort?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für DroneShield-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -24,04 % hinnehmen mussten.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DroneShield Aktie damit um +13,59 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,44 %. Im Jahr 2026 gab es für DroneShield bisher ein Minus von -41,14 %.

DroneShield Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,59 % 1 Monat +6,44 % 3 Monate -24,04 % 1 Jahr -59,98 %

? wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 02.10.2026, 14:08 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um eine mögliche Bodenbildung nach dem Abwärtstrend und den jüngsten Kursanstieg auf 1,835 AUD. Im Fokus stehen die auf 15,17 % erhöhte Shortquote und die Chance eines Short Squeeze bei positiven Auftragsmeldungen. Diskutiert werden zudem ein als moderat gesehenes KUV von etwa 6, erwartetes Wachstum, ein möglicher 730-Mio.-Auftrag sowie Impulse durch steigende Drohnenabwehr-Ausgaben in USA und EU.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 925 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,02 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

So schlagen sich die Wettbewerber von DroneShield

Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,22 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +0,44 %. Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,28 %. RTX Corporation Reg Shs legt um +0,15 % zu

DroneShield Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die DroneShield Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur DroneShield Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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