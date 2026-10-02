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    Besonders beachtet!

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    Deutsche Rohstoff Aktie - Kurs legt am 02.10.2026 stark zu

    Am 02.10.2026 ist die Deutsche Rohstoff Aktie, bisher, um +3,73 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Rohstoff Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutsche Rohstoff Aktie - Kurs legt am 02.10.2026 stark zu
    Foto: adobe.stock.com

    Deutsche Rohstoff AG investiert in Exploration und Förderung von Öl, Gas und Metallen, Schwerpunkt US-Onshore-Öl (u.a. Colorado, North Dakota). Hauptgeschäft: Entwicklung und Verkauf von Förderprojekten, Beteiligungen, Royalty-Strukturen. Konkurrenz: u.a. Ring Energy, Ovintiv, kleinere US-E&Ps. USP: fokussierter deutscher Investor mit Explorations-Know-how, opportunistische Portfolio-Steuerung.

    Deutsche Rohstoff Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 02.10.2026

    Positive Vorzeichen bei Deutsche Rohstoff: Der Kurs klettert um +3,73 % auf 83,50. Die Deutsche Rohstoff Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -0,62 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 83,50. Was bedeutet das für Anleger, die schon investiert sind?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Deutsche Rohstoff einen Gewinn von +1,76 % verbuchen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Rohstoff Aktie damit um -5,49 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,01 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Deutsche Rohstoff einen Anstieg von +65,61 %.

    Deutsche Rohstoff Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,49 %
    1 Monat -7,01 %
    3 Monate +1,76 %
    1 Jahr +77,61 %
    Stand: 02.10.2026, 14:08 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Rohstoff Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang der Deutsche-Rohstoff-Aktie trotz hoher Ölpreise und die vermutete Unterbewertung. Teilnehmer erwarten wegen höherer Ölpreise, geringer Absicherung und möglicher Produktionssteigerungen eine Anhebung von Ergebnis-, EBITDA- und Produktionsprognose. Diskutiert werden zudem Konglomeratsabschlag, Finanzkommunikation sowie Aktienrückkäufe gegenüber weiteren Investitionen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Rohstoff eingestellt.

    Zur Deutsche Rohstoff Diskussion

    Informationen zur Deutsche Rohstoff Aktie

    Es gibt 5 Mio. Deutsche Rohstoff Aktien. Damit ist das Unternehmen 417,95 Mio. € wert.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Deutsche Rohstoff?

    BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,39 %. Equinor notiert im Minus, mit -0,40 %. ENI notiert im Plus, mit +0,14 %. Shell legt um +0,09 % zu TotalEnergies notiert im Minus, mit -1,07 %.

    Deutsche Rohstoff Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Deutsche Rohstoff Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Rohstoff Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutsche Rohstoff

    +3,48 %
    -5,49 %
    -7,01 %
    +1,76 %
    +77,61 %
    +167,00 %
    +283,41 %
    +307,03 %
    +891,31 %
    ISIN:DE000A0XYG76WKN:A0XYG7
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