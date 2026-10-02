GOLDMAN SACHS stuft Ströer auf 'Sell'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ströer von 38,50 auf 37,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Trends für Außenwerbung seien in den meisten wichtigen Märkten weiter günstig, schrieb James Tate am Freitag. JCDecaux profitiere als Nummer Eins am stärksten. Sein Ströer-Kursziel sinkt nach Anpassung an die Branchenbewertung./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 04:55 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 36,02EUR auf Tradegate (02. Oktober 2026, 14:08 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: James Tate
Analysiertes Unternehmen: Ströer
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 37,50
Kursziel alt: 38,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: James Tate
Analysiertes Unternehmen: Ströer
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 37,50
Kursziel alt: 38,50
Währung: EUR
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