GOLDMAN SACHS stuft Ströer auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ströer von 38,50 auf 37,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Trends für Außenwerbung seien in den meisten wichtigen Märkten weiter günstig, schrieb James Tate am Freitag. JCDecaux profitiere als Nummer Eins am stärksten. Sein Ströer-Kursziel sinkt nach Anpassung an die Branchenbewertung./ag/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 04:55 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 36,02EUR auf Tradegate (02. Oktober 2026, 14:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Tate

Analysiertes Unternehmen: Ströer

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 37,50

Kursziel alt: 38,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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