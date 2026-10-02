GOLDMAN SACHS stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vestas von 262 auf 263 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vestas ist der Favorit des Analysten Ajay Patel unter den Herstellern von Windkraftturbinen, wie er am Donnerstag schrieb. Er lobte den Barmittelumschlag, das Wachstum und die Bilanz der Dänen./ag/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 06:49 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,92 % und einem Kurs von 26,27EUR auf Tradegate (02. Oktober 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Ajay Patel

Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 263

Kursziel alt: 262

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m



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