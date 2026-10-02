GOLDMAN SACHS stuft NORDEX AG auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordex von 52,60 auf 52,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nordex profitiere vom Rückenwind, der die gesamte Branche der Hersteller von landgestützten Windkraftturbinen antreibe, schrieb Ajay Patel am Donnerstag. Bessere Preise sorgten gemeinsam mit dem Auftragswachstum für eine Erholung der Margen./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 06:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,30 % und einem Kurs von 38,10EUR auf Tradegate (02. Oktober 2026, 13:51 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Ajay Patel
Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 52,80
Kursziel alt: 52,60
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Ajay Patel
Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 52,80
Kursziel alt: 52,60
Währung: EUR
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