Xiaomi - Aktie zeigt Schwäche - 02.10.2026

Die Xiaomi Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -2,98 % auf 2,7505€. Damit verliert die Aktie -0,0845 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Plus von +0,18 % am Vortag kommt es heute bei Xiaomi zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -2,98 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Xiaomi nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +8,46 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Xiaomi Aktie damit um -6,00 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,09 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -37,38 % verloren.

Xiaomi Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,00 % 1 Monat -11,09 % 3 Monate +8,46 % 1 Jahr -54,93 %

? wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 02.10.2026, 14:11 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Diskrepanz zwischen über 40.000 Autoauslieferungen im September und schwacher Kursreaktion. Im Fokus stehen die noch unklare Fahrzeugprofitabilität, die EV-Bruttomarge von 19,2 %, operative Verluste und hoher Investitionsbedarf. Höhere Smartphonepreise könnten Margen stützen, bergen aber Absatzrisiken. KI und Europa-Start gelten als Chancen, nicht als Kursgarantie.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Xiaomi eingestellt.

Informationen zur Xiaomi Aktie

Es gibt 21 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 58,86 Mrd. € wert.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Xiaomi?

Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,41 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,58 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +0,58 %.

Xiaomi Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Xiaomi Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Xiaomi Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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