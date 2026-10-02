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    Besonders beachtet!

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    Xiaomi - Aktie zeigt Schwäche - 02.10.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Xiaomi Aktie bisher Verluste von -2,98 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Xiaomi Aktie.

    Besonders beachtet! - Xiaomi - Aktie zeigt Schwäche - 02.10.2026
    Foto: Chen Jialiang - picture alliance/dpa/HPIC

    Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

    Xiaomi Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.10.2026

    Die Xiaomi Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -2,98 % auf 2,7505. Damit verliert die Aktie -0,0845  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Plus von +0,18 % am Vortag kommt es heute bei Xiaomi zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -2,98 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Xiaomi nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +8,46 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Xiaomi Aktie damit um -6,00 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,09 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -37,38 % verloren.

    Xiaomi Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,00 %
    1 Monat -11,09 %
    3 Monate +8,46 %
    1 Jahr -54,93 %
    Stand: 02.10.2026, 14:11 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Diskrepanz zwischen über 40.000 Autoauslieferungen im September und schwacher Kursreaktion. Im Fokus stehen die noch unklare Fahrzeugprofitabilität, die EV-Bruttomarge von 19,2 %, operative Verluste und hoher Investitionsbedarf. Höhere Smartphonepreise könnten Margen stützen, bergen aber Absatzrisiken. KI und Europa-Start gelten als Chancen, nicht als Kursgarantie.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Xiaomi eingestellt.

    Zur Xiaomi Diskussion

    Informationen zur Xiaomi Aktie

    Es gibt 21 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 58,86 Mrd. € wert.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Xiaomi?

    Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,41 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,58 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +0,58 %.

    Xiaomi Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Xiaomi Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Xiaomi Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Xiaomi

    -2,82 %
    -6,00 %
    -11,09 %
    +8,46 %
    -54,93 %
    +85,76 %
    +20,19 %
    +44,24 %
    ISIN:KYG9830T1067WKN:A2JNY1
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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