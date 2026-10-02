NVIDIA Aktie gut behauptet +1,78 % - 02.10.2026

Es geht bergauf für NVIDIA: Die Aktie verzeichnet am heutigen Handelstag ein Plus von +1,78 % und steht bei 209,15€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,99 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der NVIDIA Aktie. Nach einem Plus von +1,99 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 209,15€, mit einem Plus von +1,78 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer bereits seit drei Monaten in NVIDIA investiert ist, kann sich über eine Rendite von +20,36 % freuen - der heutige Anstieg reiht sich nahtlos ein.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um +6,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,68 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von NVIDIA einen Anstieg von +30,74 %.

NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,11 % 1 Monat +11,68 % 3 Monate +20,36 % 1 Jahr +30,72 %

? wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 02.10.2026, 14:12 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursanstieg von Nvidia seit dem Zolltief bei etwa 75 Euro und die Risiken von Short-Positionen nahe Allzeithochs. Diskutiert werden zudem ein bis FY28 genehmigtes Aktienrückkaufprogramm über 235 Mrd. Dollar, dessen Finanzierung über künftige Umsätze und Cashflows, sowie anhaltend hohe Nachfrage und Konkurrenz durch Googles eigene KI-Chips.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,05 Bil. € wert.

Amazon will Nvidia-Chips für rund acht Milliarden US-Dollar an Investoren abgeben und gleich zurückmieten. Klingt clever, aber der Deal verrät viel über den teuren Wettlauf um künstliche Intelligenz. Amazon räumt seine Bilanz auf. Der Konzern will …

In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 02.10.2026, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.

Der Konzern plant Ausgaben in Rekordhöhe. Jetzt sollen externe Investoren sogar Nvidia-Chips finanzieren, die Amazon selbst weiter nutzen will.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von NVIDIA?

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,24 %. Intel notiert im Plus, mit +2,06 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +1,23 %. Broadcom legt um +1,19 % zu

NVIDIA Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die NVIDIA Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur NVIDIA Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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