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    Besonders beachtet!

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    NVIDIA Aktie gut behauptet +1,78 % - 02.10.2026

    Die NVIDIA Aktie notiert am 02.10.2026 mit +1,78 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - NVIDIA Aktie gut behauptet +1,78 % - 02.10.2026
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

    NVIDIA Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 02.10.2026

    Es geht bergauf für NVIDIA: Die Aktie verzeichnet am heutigen Handelstag ein Plus von +1,78 % und steht bei 209,15. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,99 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der NVIDIA Aktie. Nach einem Plus von +1,99 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 209,15, mit einem Plus von +1,78 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um +6,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,68 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von NVIDIA einen Anstieg von +30,74 %.

    NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,11 %
    1 Monat +11,68 %
    3 Monate +20,36 %
    1 Jahr +30,72 %
    Stand: 02.10.2026, 14:12 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursanstieg von Nvidia seit dem Zolltief bei etwa 75 Euro und die Risiken von Short-Positionen nahe Allzeithochs. Diskutiert werden zudem ein bis FY28 genehmigtes Aktienrückkaufprogramm über 235 Mrd. Dollar, dessen Finanzierung über künftige Umsätze und Cashflows, sowie anhaltend hohe Nachfrage und Konkurrenz durch Googles eigene KI-Chips.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Zur NVIDIA Diskussion

    Informationen zur NVIDIA Aktie

    Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,05 Bil. € wert.

    8 Milliarden US-Dollar: Warum Amazon jetzt seine Chips abgibt


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    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 02.10.26


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    Amazon schiebt Nvidia-Chips für 8 Milliarden Dollar aus der Bilanz


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    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von NVIDIA?

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,24 %. Intel notiert im Plus, mit +2,06 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +1,23 %. Broadcom legt um +1,19 % zu

    NVIDIA Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die NVIDIA Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur NVIDIA Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    NVIDIA

    +1,90 %
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    +20,36 %
    +30,72 %
    +403,73 %
    +1.072,64 %
    +13.543,91 %
    +1.495.614,29 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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