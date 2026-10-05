Speicherschock aus Japan: Seagate und Western Digital taumeln

Hinter der Reaktion steckt die Sorge vor einem deutlich größeren Angebot in einem Markt, der gerade vom explosionsartig steigenden Speicherbedarf der KI-Rechenzentren profitiert. Toshiba kommt bislang auf rund zehn Prozent des weltweiten HDD-Marktes gemessen an der Speicherkapazität. Mittelfristig sollen daraus nach Angaben von Nikkei Asia satte 30 Prozent werden.

Ausgerechnet im boomenden Geschäft mit KI-Rechenzentren droht Seagate und Western Digital plötzlich deutlich mehr Konkurrenz. Der japanische Toshiba -Konzern will laut Nikkei Asia rund 60 Milliarden Yen in seine Festplattenproduktion auf den Philippinen investieren und die Kapazitäten bis zum Geschäftsjahr 2027 verdoppeln. Die Anleger reagierten nervös.

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Dafür will der Konzern nicht nur neue Produktionslinien aufbauen. Toshiba arbeitet auch an Laufwerken, die pro Einheit bis zu 40 Prozent mehr Daten speichern können. Bis 2030 sollen Festplatten mit 65 Terabyte in die Massenproduktion gehen, später sogar Modelle mit 100 Terabyte folgen.

Für Seagate und Western Digital ist das eine unangenehme Entwicklung. Beide gehören bislang zu den dominierenden Anbietern großer Festplatten für Rechenzentren und profitieren davon, dass KI-Anwendungen gigantische Datenmengen erzeugen. Toshiba macht nun deutlich, dass es einen erheblich größeren Teil dieses Geschäfts beanspruchen möchte.

Mein Tipp: Abwarten und Tee trinken

Noch ist allerdings offen, wie schnell die zusätzliche Kapazität tatsächlich auf den Markt kommt. Klar ist nur: Der bislang komfortable Wachstumsmarkt bekommt einen aggressiveren dritten Spieler. Für Seagate und Western Digital könnte damit ausgerechnet der KI-Speicherboom zum nächsten Preiskampf werden.

Trotzdem ist es deutlich zu früh, wegzurennen oder Flinte ins Korn zu werfen. In der Branche werden gerade alle Nachrichten auf die Goldwaage gelegt und annähernd schlechte Nachrichten zum Realisieren von Gewinnen genutzt.

Anleger sollten daher warten, bis sich der erste Sturm gelegt hat und dann den Rücksetzer ausnutzen. Ein ähnliches Beispiel haben wir auch schon bei ASML und einer neuen Lithographiemaschine aus China gesehen. Nachdem der erste Schreck verdaut war, hat die Aktie wieder zugelegt. So könnte es sich auch bei Seagate und Western Digital verhalten.



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Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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