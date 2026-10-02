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    Besonders beachtet!

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    RENK Group Aktie legt zu - 02.10.2026

    Kursbewegung von +1,33 % bei RENK Group am 02.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - RENK Group Aktie legt zu - 02.10.2026
    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    RENK Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.10.2026

    Anleger bei RENK Group können sich heute freuen: Die Aktie legt um +1,33 % zu und notiert bei 37,24. Die RENK Group Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -2,56 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 37,24. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Der heutige Anstieg bei RENK Group konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -19,09 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um -9,73 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,32 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von RENK Group -32,45 % verloren.

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    RENK Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,73 %
    1 Monat -18,32 %
    3 Monate -19,09 %
    1 Jahr -56,80 %
    Stand: 02.10.2026, 14:19 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur RENK Group Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die nach einer Analysten-Herabstufung unter Druck geratene RENK-Aktie. Strittig sind die Bewertung mit KGV-Schätzungen von 27 bis 51, die Nachhaltigkeit des hohen Auftragsbestands und mögliche Verluste in zwei Sparten. Optimisten verweisen auf volle Bücher, Wachstum, Cash und Rüstungsausgaben; Skeptiker sehen Storno- und Bewertungsrisiken. Insiderkäufe werden relativiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber RENK Group eingestellt.

    Zur RENK Group Diskussion

    Informationen zur RENK Group Aktie

    Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,73 Mrd. € wert.

    Hensoldt Branchenfavorit in Deutschland - Kepler optimistisch


    Angetrieben von der nächsten optimistischen Analystenstimme zeigen sich die Hensoldt-Aktien am Freitag stärker als andere Rüstungswerte. Während die Papiere von Rheinmetall um 0,6 Prozent zulegten und Renk sich um 1,7 Prozent von ihren jüngsten …

    Renk und Rheinmetall landen auf der Abschussliste, doch Hensoldt bleibt gefragt


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    Alarm bei Renk! Kaufempfehlungen für TKMS und Almonty Aktien!


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    RENK Group Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die RENK Group Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur RENK Group Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    RENK Group

    +1,17 %
    -9,73 %
    -18,32 %
    -19,09 %
    -56,80 %
    +127,40 %
    ISIN:DE000RENK730WKN:RENK73
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