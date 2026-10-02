RENK Group Aktie legt zu - 02.10.2026

Der heutige Anstieg bei RENK Group konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -19,09 % nicht vollständig ausgleichen.

Anleger bei RENK Group können sich heute freuen: Die Aktie legt um +1,33 % zu und notiert bei 37,24€. Die RENK Group Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -2,56 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 37,24€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um -9,73 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,32 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von RENK Group -32,45 % verloren.

RENK Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,73 % 1 Monat -18,32 % 3 Monate -19,09 % 1 Jahr -56,80 %

? wallstreetONLINE-Community zur RENK Group Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 02.10.2026, 14:19 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die nach einer Analysten-Herabstufung unter Druck geratene RENK-Aktie. Strittig sind die Bewertung mit KGV-Schätzungen von 27 bis 51, die Nachhaltigkeit des hohen Auftragsbestands und mögliche Verluste in zwei Sparten. Optimisten verweisen auf volle Bücher, Wachstum, Cash und Rüstungsausgaben; Skeptiker sehen Storno- und Bewertungsrisiken. Insiderkäufe werden relativiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber RENK Group eingestellt.

Informationen zur RENK Group Aktie

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,73 Mrd. € wert.

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RENK Group Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die RENK Group Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur RENK Group Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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