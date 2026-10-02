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    ANALYSE-FLASH

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    Warburg Research nimmt Energiekontor mit 'Buy' wieder auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Warburg bewertet Energiekontor erneut mit Buy
    • Kaiser schließt Neubewertung nach Gewinnwarnung ab
    • Eigenbestand deckt bereits die Marktkapitalisierung
    ANALYSE-FLASH - Warburg Research nimmt Energiekontor mit 'Buy' wieder auf
    Foto: Energiekontor AG

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Bewertung von Energiekontor beim Kursziel von 52,90 Euro mit "Buy" wieder aufgenommen. Analyst Philipp Kaiser hat seine Neubewertung des Projektentwicklers im Bereich Erneuerbare Energien nach der Gewinnwarnung im August nun abgeschlossen, wie er am Freitag schrieb. Alleine das Eigenbestand-Portfolio (IPP-Segment) an Wind- und Solarparks decke bereits die Marktkapitalisierung ab./ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 08:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

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    Energiekontor

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    ISIN:DE0005313506WKN:531350
    Energiekontor direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Energiekontor Aktie

    Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 24,40 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 14:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Energiekontor Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Energiekontor zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1200 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 77,00EUR was eine Bandbreite von +110,53 %/+211,74 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Warburg Research
    Kursziel: 52,90 Euro



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    Community Beiträge zu Energiekontor - 531350 - DE0005313506

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Energiekontor. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um verzögerte Gate-2-Netzanschlussangebote von NESO bis Ende Oktober, die bis zu sieben Energiekontor-Projekte betreffen könnten und Kosten sowie Termine beeinflussen. Diskutiert werden höhere Wind-Marktwerte, PPA- und Direktvermarktungserlöse als mögliche Ergebnis- und Dividendentreiber sowie Risiken niedrigerer EEG-Höchstwerte.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Energiekontor eingestellt.

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    dpa-AFX
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