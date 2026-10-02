ANALYSE-FLASH
Warburg Research nimmt Energiekontor mit 'Buy' wieder auf
- Warburg bewertet Energiekontor erneut mit Buy
- Kaiser schließt Neubewertung nach Gewinnwarnung ab
- Eigenbestand deckt bereits die Marktkapitalisierung
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Bewertung von Energiekontor beim Kursziel von 52,90 Euro mit "Buy" wieder aufgenommen. Analyst Philipp Kaiser hat seine Neubewertung des Projektentwicklers im Bereich Erneuerbare Energien nach der Gewinnwarnung im August nun abgeschlossen, wie er am Freitag schrieb. Alleine das Eigenbestand-Portfolio (IPP-Segment) an Wind- und Solarparks decke bereits die Marktkapitalisierung ab./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 08:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Energiekontor Aktie
Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 24,40 auf Tradegate (02. Oktober 2026, 14:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Energiekontor Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Energiekontor zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1200 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 77,00EUR was eine Bandbreite von +110,53 %/+211,74 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 52,90 Euro
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Community Beiträge zu Energiekontor - 531350 - DE0005313506
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NESO braucht länger für die Gate-2-Angebote – 31. Oktober statt 30. September
Interessante neue Info direkt von NESO:
NESO hat bei Ofgem offiziell beantragt, die Frist für die noch offenen Gate-2-Phase-1-Netzanschlussangebote von 30. September auf 31. Oktober 2026 zu verlängern.
Als Grund nennt NESO zusätzliche technische Arbeiten und insbesondere komplexere Netzplanungen bei einzelnen Anschlussfällen. Laut Schreiben sind bis zu 37 entsprechende TOCOs betroffen.
Für Energiekontor ist das durchaus interessant, weil die drei schottischen Projekte weiterhin auf ihre konkreten Anschlusskosten und Anschlusszeiten warten. Das erklärt zumindest, warum wir hier bislang noch keine entsprechenden Angaben von Energiekontor gesehen haben.
Wichtig: NESO nennt Energiekontor nicht ausdrücklich als einen der betroffenen Fälle. Es ist also keine Bestätigung, dass genau unsere drei Projekte bis Oktober warten müssen.
Das Originalschreiben von NESO an Ofgem findet ihr hier:
https://reference-url-citation.invalid/7
Die entsprechende NESO-Dokumentenseite findet ihr hier:
https://reference-url-citation.invalid/8
Interessant wird jetzt vor allem, ob Energiekontor vor dem eigentlichen Angebot schon eine Information zum konkreten Anschlussdatum bekommt. Genau das kündigt NESO für betroffene Kunden ausdrücklich an.
Gruß Wavesurfer
Ich kann es mir nicht verkneifen.
Das Argument bringt sie immer wieder. Und es ist unglaublich perfide. I. Für Kapazitätsvorhaltung von Gaskraftwerken müsste doch das gleiche Unsinnsargument gelten. Da zahlt man auch für potenzielle Leistungbereitstellung, wobei im Bestfall oftmals im Tagesverlauf nicht eine kWh eingespeist wird. II. Ihr Satz klingt bestimmt bei Leuten, die nicht im Thema sind, logisch. Aber ohne Kapazitäts-Überbauung EE wird man die Energiewende nicht schaffen können. Das wissen wir, das weiß auch sie. Denn man baut den EE Bestand ja nicht auf der Annahme auf, dass alle Anlagen zeitgleich 100% ihrer potenziellen Leistung ins Netz pumpen. Ziel sollte ja sein, auch an einem durchschnittlichem Wettertag problemlos CO2 neutral unterwegs zu sein.
Im Kern bedeutet ihr Satz also die Abkehr von allen Klimazielen und vertraglichen Verpflichtungen. Er ist eine populistische Unverschämtheit und lässt mich weiter Zweifeln, dass es ihr um eine für das Land und dessen Zukunft objektiv vernünftige Lösung geht. Katastrophe, auch weil es die Lügenmärchen der ganz rechts außen anschlussfähig macht.