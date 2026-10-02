Warburg Research nimmt Energiekontor mit 'Buy' wieder auf

NESO braucht länger für die Gate-2-Angebote – 31. Oktober statt 30. September

Interessante neue Info direkt von NESO:

NESO hat bei Ofgem offiziell beantragt, die Frist für die noch offenen Gate-2-Phase-1-Netzanschlussangebote von 30. September auf 31. Oktober 2026 zu verlängern.

Als Grund nennt NESO zusätzliche technische Arbeiten und insbesondere komplexere Netzplanungen bei einzelnen Anschlussfällen. Laut Schreiben sind bis zu 37 entsprechende TOCOs betroffen.

Für Energiekontor ist das durchaus interessant, weil die drei schottischen Projekte weiterhin auf ihre konkreten Anschlusskosten und Anschlusszeiten warten. Das erklärt zumindest, warum wir hier bislang noch keine entsprechenden Angaben von Energiekontor gesehen haben.

Wichtig: NESO nennt Energiekontor nicht ausdrücklich als einen der betroffenen Fälle. Es ist also keine Bestätigung, dass genau unsere drei Projekte bis Oktober warten müssen.

Das Originalschreiben von NESO an Ofgem findet ihr hier:

https://reference-url-citation.invalid/7

Die entsprechende NESO-Dokumentenseite findet ihr hier:

https://reference-url-citation.invalid/8

Interessant wird jetzt vor allem, ob Energiekontor vor dem eigentlichen Angebot schon eine Information zum konkreten Anschlussdatum bekommt. Genau das kündigt NESO für betroffene Kunden ausdrücklich an.

Gruß Wavesurfer